Visoke temperature i danas, upaljen meteoalarm

Danas u našoj zemlji sunčano i vruće uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne u Bosni i istočnim područjima Hercegovine su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar u Hercegovini i zapadnim područjima Bosne slab do umjeren jugozapadni, a ostatku zemlje slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura zraka od 19 do 25, na jugu i lokalno sjeveru do 28, a dnevna od 34 do 39, na jugu do 41 °C.

U subotu 13.07.2024., sunčano i vruće. Poslije podne na krajnjem sjeveroistoku Bosne je moguć lokalni pljusak. Vjetar slab, u većem dijelu zemlje, jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 20 do 26, na jugu i lokalno sjeveru do 28, a dnevna od 34 do 42 °C.

U nedjelju 14.07.2024., sunčano i vruće uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne lokalni pljuskovi su mogući u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab u Hercegovini i zapadnim područjima Bosne jugozapadni, a u ostatku zemlje sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 20 do 26, na jugu do 28, a dnevna od 32 do 38, na jugu do 41 °C.