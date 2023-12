Vlada FBiH omogućava poslodavcima da radnicima isplate pomoć do 2.520 KM

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na prijedlog Ministarstva finansija FBiH usvojila Uredbu kojom se uređuje pravo na isplatu pomoći od strane poslodavaca, u maksimalnom iznosu do 2.520 KM, dinamika ispate i način realizacije.

Njena suština je, kako je pojasnio ministar finansija FBiH Toni Kraljević, ublažavanje inflatornih pritisaka sa čime se radnici i poslodavci suočavaju.

– Iznos od dviju prosječnih federalnih plata, od 2.520 KM, može se uplatiti jednom tranšom, a najviše do šest tranši – pojasnio je Kraljević.

Ukoliko je do šest tranši to je mjesečni iznos od 420 KM i to isključivo na transakcijske račune uposlenika.

– Uredbom se omogućuje poslodavcima da bez dodatnih pritisaka, bez plaćanja poreza na dohodak, bez pripadajućih doprinosa, mogu uposlenicima isplatiti iznos do 2.520 KM – kazao je Kraljević na konferenciji za medije.

Omogućava se poslodavcima, podcrtao je Kraljević, da ne uplaćuju samo jednu tranšu, već da isplate do šest tranši i to je suština Uredbe koja stupa na snagu nakon dana donošenja.