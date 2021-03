Vlada Federacije BiH na hitnoj sjednici zakazanoj u 21h donosi odluku o nabavci vakcina

U 16 sati je istekao rok postavljen ponuđačima za nabavku vakcina, nakon koga je počeo sastanak Ad hoc tima Vlade Federacije BiH. Od devet firmi koje su se javile samo je jedna uspjela dostaviti kompletnu dokumentaciju Zavodu za javno zdravstvo koji vodi kompletnu proceduru nabavke vakcina za Federaciju.

S obzirom da je više kompanija ukazalo na probleme zbog kratkoće rokova, ali cijeneći hitnost situacije Zavod će dostaviti Izvještaj Vladi Federacije sa svim prikupljenim ponudama, rokovima dostave i količinama isporuke, nakon čega će Vlada na hitnoj sjednici, koja je zakazana za večeras u 21 sat, donijeti odluku s kim će se potpisati ugovor kako bi se, zbog teške situacije uzrokovane pandemijom, što prije krenulo u nabavku vakcina.

Firma Medimpex svojom ponudom garantira da će od trenutka potpisvanja ugovora u naredna tri dana nabaviti 100.000 vakcina Sputnika V, a preostali dio sukcesivno u naredne 2-3 sedmice. Plaćanje će također biti sukcesivno, a prva uplata će se izvršiti nakon isporuke prve količine koja će Bosni i Hercegovini biti dostavljena direktno iz Moskve, a na osnovu otvorenog akreditiva. Medimpex se obavezao i da će Federaciji nabaviti ukupno 500.000 vakcina po cijeni od 14,31 EUR, u koji su uračunate provizije posrednika (ugovor su potpisali s agentom koga je ovlastio Ruski investicioni fond) i organizacija i troškovi transporta, tzv. „hladnog lanca“.

Ozbiljne ponude uz Medimpex imali su MGM Farm iz Kaknja, KrajinaGroup i Bosnalijek, ali zbog kratkih rokova, kako su objasnili, nisu uspjeli pribaviti svu dokumentaciju, zatraživši od Zavoda produženje rokova. Neki od članova Tima, među kojima i doktor Kacila, predlagali su da se rokovi produže do kraja sedmice, odnosno do petka, no odlučeno je da se s obzirom na tešku situaciju ide s izvještajem prema Vladi što prije, a da među preporukama navedu da se i drugim, ozbiljnim ponuđačima produži rok do kraja sedmice.

Sastanak je sve vrijeme koordiniran s kabinetom premijera koji je i sam pratio sastanak.

-Znamo da su rokovi bili kratki, ali svjesni smo i situacije u kojoj se nalaze građani, da se pandemija svakodnevno širi, da nam ljudi umiru i zbog toga je bitno da večeras imamo bar jednu ozbiljnu ponudu i garancije da će u što hitnijem roku građani Federacije dobiti prve količine vakcina, kako bi Vlada mogla dalje i što prije uraditi svoj dio posla. Svakom ozbiljnom ponuđaču ostavit ćemo rok do petka i izabrati još jednu ili dvije firme, što će zavisiti od njihovih ponuda. Sva sredstva koja budu potrebna za kupovinu vakcina, obezbijedit ćemo. Bitno je samo da što prije krenemo s vakcinacijom naših građana, kazao je premijer Fadil Novalić.