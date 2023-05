Vlada Tuzlanskog kantona obilježila dan stradanja tuzlanske mladosti

Polaganjem vijenaca i cvijeća Vlada Tuzlanskog kantona danas je na Slanoj Banji i mjestu stradanja na tuzlanskoj Kapiji obilježila godišnjicu masakra i najtežeg ratnog zločina nad civilnim stanovništvom Tuzle.

Nakon polaganja cvijeća premijer Kantona Irfan Halilagić je kazao da i danas, nakon 28 godina, bol za tuzlanskom mladošću ne jenjava.

„S obzirom da sam i sam mlad čovjek danas mi je izrazito teško. Ovo nosi jednu posebnu težinu. Posebno je teško biti danas ovdje i razmišljati šta su zlikovci i zločinci uradili. 28 godina, svake godine mi se ovdje okupljamo i pozivamo i upućujemo na jednu svjetsku nepravdu da oni koji su odgovorni za ovaj zločin, i pored sudskih presuda, na slobodi. Danas živimo u vremenu u kojem svi govore da živimo u slobodnom društvu u kojem se vrednuju slobode i kada smatramo da živi vladavina prava, na ovom slučaju, nažalost, vidimo da to nije tako. Da nam susjedska država, čiji je bio nesumnjiv utjecaj na sve ovo što nam se desilo, i dalje štiti tu ideologiju 90-tih, štiti one koji su odgovorni i mi, najmanje što možemo uraditi je pozivati da kazne one koji su ovakve zločine uradili“, kazao je premijer Halilagić i dodao da Vlada Tuzlanskog kantona, nemamo velike mogućnosti i nadležnosti za djelovanje u ovom segmentu.

„Ipak, želim istaknuti da smo u okviru onoga što možemo i smijemo, u okviru oblasti obrazovanja, prošle godine u udžbenike upisali ovaj događaj. 27 godina generacije nisu učile o masakru na Kapiji. Od prošle godine učenici uče ko je i šta uradio i šta je posljedica, između ostalog i prerano ugašene tuzlanske mladosti“, zaključio je premijer Halilagić.