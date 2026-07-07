Vremenska prognoza: Narednih dana nestabilno vrijeme

Danas će u našoj zemlji anas preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, ali se u drugom dijelu dana očekuje razvoj oblačnosti koji može donijeti lokalne pljuskove.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, vjetar će biti slab, sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnje temperature zraka kretat će se većinom između 11 i 16 stepeni, na jugu do 21, dok će najviša dnevna temperatura uglavnom biti između 28 i 32, na jugu do 34 stepena.

Vremenska prognoza za BiH za srijedu, 8. juli 2026. godine, najavljuje umjereno oblačno vrijeme. Tokom dana očekuju se kiša, pljuskovi i grmljavina, zbog čega će vrijeme biti nestabilnije u odnosu na početak sedmice. Jutarnja temperatura zraka bit će većinom između 13 i 18 stepeni, na jugu do 23, a najviša dnevna uglavnom između 26 i 32, na jugu do 34 stepena.

U četvrtak, 9. jula 2026. godine, očekuje se sunčano vrijeme uz malu oblačnost. Razvojem oblačnosti, ponegdje u istočnim područjima moguć je kratkotrajan pljusak. Jutarnje temperature bit će većinom između 12 i 18 stepeni, na jugu do 22, dok će najviša dnevna temperatura zraka uglavnom iznositi između 28 i 34 stepena.

Vremenska prognoza za BiH za petak, 10. juli 2026. godine, donosi sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana, uz razvoj oblačnosti, ponegdje u istočnim područjima moguć je kratkotrajan pljusak. Jutarnja temperatura zraka kretat će se većinom između 15 i 20 stepeni, na jugu do 22, a najviša dnevna uglavnom između 29 i 35 stepeni.