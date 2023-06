U većem dijelu Bosne i Hercegovine danas se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima i dio prijepodneva kiša u centralnim, istočnim, sjeveroistočnim područjima Bosne i u većem dijelu Hercegovine. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 16, na jugu do 20, a dnevna od 14 do 21, na sjeveru, sjeverozapadu Bosne i u Hercegovini do 25 stepeni.