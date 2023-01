U Bosni i Hercegovini danas će biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Prije podne po kotlinama i uz riječne tokove s maglom i niskim oblacima. U noći na ponedjeljak jače naoblačenje.

Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera, a u zapadnim područjima na momente i pojačan. Jutarnja temperatura zraka većinom između -4 i 2, na jugu zemlje do 5, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 5 i 10, na jugu zemlje do 13 stupnjeva Celzija.