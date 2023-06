Sutra se u BiH očekuje pretežno oblačno vrijeme. Prijepodne kiša je moguća na zapadu i sjeverozapadu Bosne. Poslijepodne i dio večeri pljuskovi i grmljavina u većem dijelu naše zemlje. Vjetar slab u Hercegovini i na jugozapadu Bosne jugozapadni, a u ostatlim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 22, a dnevna od 20 do 26, na jugu do 28 stepeni.