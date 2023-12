Za sutra sa Aerodroma Tuzla zakazan prvi let sa grčkim Lumiwingsom

Za sutra je sa tuzlanskog Aerodroma zakazan prvi let sa avionom grčkog avio prijevoznika Lumiwings. Prvi let bit će za švedski grad Halmstadt.

Nakon što je Vlada TK odobrila 2,5 miliona KM za subvenciju avio kompaniji koja uspostavi linije sa tuzlanskog Aerodroma, od sutra zvanično počinju letovi sa Lumiwingsom. Letovi će biti uspostavljeni za gradove u Švedskoj, Njemačkoj, Nizozemskoj i Danskoj.

“U Švedskoj su dvije destinacije, Halmstadt, koji se nalazi između Malmea i Geteborga. Udaljen je 130 km od Kopenhagena u Danskoj. Imamo letove za Stockholm, Eisburg u Danskoj, imamo Mastricht u Holandiji”, rekao je u izjavi za RTV Slon Dževad Halilčević, direktor JP Međunarodni aerodrom Tuzla.

Tokom zimskog reda letenja bit će organizovana dva leta sedmično, a uskoro bi mogla biti uspostavljena i linija za Istanbul. Iz menadžmenta se nadaju da će interesa putnika biti i u narednoj godini, jer samo od toga i zavisi opstanak.

“Što se tiče Istanbula mi smo dobili odobrenje ali je ono glasilo na Air Montenegro, ali tokom javnog poziva i izbora bolje uslove je ponudio Lumiwing, i mi smo sada u promjeni tog odobrenja na njih, ali sada je to u rukama turske agencije koja daje to odobrenje. Vjerujem da ćemo svi skupa uspjeti da ovaj projekat održimo u ovom zimskom periodu da bi puni kapacitet postigao u ljetnom redu i to je cilj i to sve vrijeme ponavljam”, kazao je Halilčević.

