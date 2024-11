Za vrhunske sportske rezultate osigurane nagrade od skoro 800 hiljada KM

Vlada Federacije BiH danas je, na prijedlog Federalnog ministarstva kulture i sporta, donijela 75 odluka o dodjeli nagrada sportistima i sportiskinjama, njihovim trenerima, te sportskim klubovima iz Federacije Bosne i Hercegovine za vrhunske rezultate ostvarene na domaćim i međunarodnim takmičenjima u ukupnom iznosu od 791.500 KM.

Udruženju odbojkaškom klubu invalida “Fantomi” iz Sarajeva, dodijeljeno je ukupno 150.000 KM za osvojeno prvo mjesto i zlatnu medalju na Evropskom klupskom šampionatu za muškarce održanom u Poreču ove godine. Sportistima pripada 140.000 KM, a glavnom i pomoćnom treneru 10.000 KM.

Plivačkom savezu Federacije BiH dodijeljeno je ukupno 150.000 KM. Od ovog iznosa, 105.000 KM pripalo je za ostvarene rezultate na Svjetskom seniorskom prvenstvu u Dohi 2024. godine i na Evropskom seniorskom prvenstvu u Rumuniji 2023. godine. Lani Pudar se dodjeljuje 35.000 KM za osvojene bronzane medalje u Dohi i Rumuniji u disciplinama 200m delfin, te za isplivani evropski juniorski rekord u Rumuniji, također u disciplini 200m delfin. Njenom treneru Damiru Đedoviću dodijeljeno je 17.500 KM. Za isplivane državne seniorske rekorde u disciplinama 50m delfin i 400m mješovito po 3.000 KM dodijeljeno je Dini Hasiboviću – Sirotanoviću i Iman Avdić, te po 1.500 KM njihovim trenerima Minelu Bakalu i Evelinu Avdiću. Za isplivani državni seniorski rekord u disciplini 4x50m slobodno muška štafeta, sportistima (Dino Hasibović-Sirotanović, Kenan Dračić, David Vučić i Adi Mešetović) je dodjeljeno 3.000 KM i 1.500 KM treneru Damiru Đedoviću.

Za isplivani evropski seniorski rekord u disciplini 100m delfin S5 na Svjetskoj seniorskoj seriji u paraplivanju održanom u Berlinu 2024. godine, dodjeljuje se novčana nagrada u ukupnom iznosu od 45.000 KM. Sportisti Ismailu Zulfiću pripalo je 30.000 KM, a njegovom treneru Amelu Kapi 15.000 KM. Za osvojeno prvo mjesto i zlatnu medalju u disciplini 50m prsno klasa SB2 na Evropskom seniorskom prvenstvu u paraplivanju održanom u Madeira 2024., te za isplivani državni seniorski rekord u disciplini 50m prsno klasa SB2, Ismailu Barlovu dodijeljeno je 23.000 KM, a njegovom treneru Amelu Kapi 11.500 KM. Za isplivani državni seniorski rekord u disciplini 50m delfin klasa S5, Ismailu Zulfiću dodjeljuje se 3.000 KM i 1.500 KM treneru Amelu Kapi.

Taekwondo klubu „Novi Grad“ Sarajevo iz Sarajeva, dodijeljeno je ukupno 82.000 KM. Za osvojenu srebrenu medalju u kategoriji seniorki u disciplini do 46kg na Evropskom prvenstvu za seniore U21 održanom u Bukureštu (Rumunija) 2023. godine, Džejli Makaš dodijeljeno je 15.000 KM, a njenom treneru Harisu Husiću 7.500 KM. Džejli Makaš pripalo je i 15.000 KM za osvojenu srebrenu medalju na Evropskom seniorskom prvenstvu u Beogradu 2024. godine, a njenom treneru Harisu Husiću 7.500 KM. Za osvojenu bronzanu medalju u kategoriji seniora u disciplini do 80kg na Evropskom seniorskom prvenstvu u Beogradu, dodjeljuje se novčana nagrada u ukupnom iznosu od 15.000,00 KM. Sportisti Nedžadu Husiću pripalo je 10.000 KM, a njegovom treneru Harisu Husiću 5.000 KM.

Po 2.500 KM za osvojene titule prvaka BiH za seniore i seniorke pripalo je Samiru Selimoviću u disciplini preko 87kg, Nedžadu Husiću u disciplini do 80kg, Sadmiru Habiboviću u disciplini do 68kg za 2024. godinu, Benjaminu Husiću u disciplini do 74kg Ibrahimu Đonki u disciplini do 63kg, Džejli Makaš u disciplini do 49kg. Za osvojenu titulu prvaka Bosne i Hercegovine ekipno u konkurenciji seniora, Taekwondo klubu „Novi Grad“ Sarajevo, dodjeljeno je 7.000 KM.

Udruženju klubu sjedeće odbojke „Spid“ iz Sarajeva, za osvojeno drugo mjesto i srebrenu medalju na Evropskom klupskom šampionatu za muškarce održanom u Poreču 2024, dodjeljuje se novčana nagrada u ukupnom iznosu od 75.000 KM. Sportistima pripada 70.000 KM, te 5.000 glavnom i pomoćnom treneru.

Savezu sjedeće odbojke Bosne i Hercegovine iz Sarajeva, za osvojenu ispunjenu paraolimpijsku normu za Paraolimpijskim igrama Pariz 2024., dodjeljuje se novčana nagrada u ukupnom iznosu od 70.000 KM (za 14 sportista po 5.000 KM).

Savezu dizača tegova Bosne i Hercegovine iz Sarajeva, dodijeljeno je ukupno 46.500 KM. Za oborene državne seniorske rekorde u kategorijama 67kg u trzaju i 109kg u izbačaju na Evropskom seniorskom prvenstvu održanom u Bugarskoj 2024. godine, dodjeljuju se novčane nagrade u ukupnom iznosu od 9.000 KM. Sportistima Farisu Duraku i Maku Numiću dodjeljuje se po 3.000 KM, a njihovom treneru Harisu Duraku po 1.500 KM. Za prvake BiH u konkurenciji muškaraca za 2024. godinu dodijeljeno je ukupno 20.000 KM. Po 2.500 KM dodijeljeno je Farisu Duraku, Aldenu Kreponiću, Ahmedu Mejriu, Zerinu Kobiliću, Dini Smajiću, Svenu Korparu, Aldemaru Memiću i Maku Numiću. U konkurenciji žena dodjeljuje se novčana nagrada u ukupnom iznosu od 17.500,00 KM. Po 2.500 KM dodijeljeno je Amini Kreponić, Sarah Durak, Azri Alatović, Nives Ostrošić, Melini Bašimamović, Aidi Mrkulić i Amini Mašić.

Udruženju streljačkom klubu „Sarajevo“ iz Sarajeva, dodijeljeno je ukupno 33.000 KM. Za osvojene titule prvaka Bosne i Hercegovine ekipno u disciplini zračna puška u kategoriji seniorki i seniora za 2024. godinu, dodjeljuje se novčana nagrada u ukupnom iznosu od 14.000 KM. Isti iznos dodijeljen je za osvojene titule prvaka Bosne i Hercegovine ekipno u disciplini zračni pištolj u kategoriji seniora i seniorki. Za osvojene titule prvaka Bosne i Hercegovine pojedinačno u disciplini zračna puška, po 2.500 KM dodijljeno je Nedžadu Džankoviću i Farah Onešćuk.

Skijaškom klubu „ZE–2010“ iz Zenice, za osvojeno prvo mjesto u alpskom skijanju u disciplini spust na međunarodnom takmičenju FIS Evropa kup za 2024. godinu, dodjeljuje se novčana nagrada u ukupnom iznosu od 30.000 KM. Od ukupnog iznosa, sportistkinji Elvedini Muzaferiji dodjeljuje se 20.000 KM, a njenom treneru Edhemu Bajriću 10.000 KM.

Taekwondo klubu „Sarajevo“ iz Sarajeva, za osvojene bronzane medalje u kategoriji seniorki u disciplini do 53kg na Evropskom seniorskom prvenstvu održanom u Beogradu 2024. godine, kao i na Evropskom klupskom prvenstvu održanom u Tirani (Albanija) 2024. godine, dodjeljuje se novčana nagrada u ukupnom iznosu od 30.000 KM. Sportistkinji Adi Avdagić pripalo je 20.000 KM, a njenom treneru Ibrahimu Kolji 10.000 KM.

Udruženju Judo klubu „Bosna“ iz Sarajeva, dodijeljeno je ukupno 29.000 KM. Za osvojene titule prvaka BiH za 2024. godinu ekipno u konkurenciji seniora i seniorki, dodjeljuje se novčana nagrada u ukupnom iznosu od 14.000 KM. Za osvojene titule prvaka Bosne i Hercegovine pojedinačno nagrade od po 2.500 KM dodjeljene su Larisi Cerić (+78kg), Aleksandri Samardžić (-70kg), Harunu Sadikoviću (+100kg), Toniju Miletiću (-90kg), Mili Petrović (-52kg) i Anđeli Samardžić (-63kg).

Taekwondo klubu „Magone“ Livno iz Livna, dodijeljeno je ukupno 17.500 KM. Za osvojenu bronzanu medalju u kategoriji juniora u disciplini -78kg na Evropskom klupskom prvenstvu održanom u Tirani (Albanija) 2024. godine, dodjeljuje se novčana nagrada u ukupnom iznosu od 7.500 KM. Sportisti Nini Šeremetu dodjeljuje se 5.000 KM, a 2.500 KM njegovom treneru Vedranu Ćubeli. Za osvojenu titulu prvaka BiH ekipno u konkurenciji seniorki za 2024. godinu, dodjeljuje se novčana nagrada u ukupnom iznosu od 7.000 KM. Za osvojene titule prvaka BiH za kategorijama seniorki u disciplinama -62kg i -57kg za 2024. godinu, po 2.500 KM dodijeljeno je Mariji Orlović i Petri Ždero.

Udruženju odbojkaškom klubu invalida „Fantomi“ iz Sarajeva, za osvojenu Premijer ligu Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci za takmičarsku sezonu 2023/2024, dodjeljuje se novčana nagrada u ukupnom iznosu od 15.000 KM.

Iznos po 15.000 KM dodijeljuje se Hrvatskom rukometnom klubu „Grude“ iz Gruda za osvojeno državno prvenstvo BiH u ženskoj konkurenciji u rukometu za takmičarsku sezonu 2023/2024, te Rukometnom klubu „Izviđač“ iz Ljubuškog, za osvojeno državno prvenstvo BiH u muškoj konkurenciji u rukometu za takmičarsku sezonu 2023/2024.

Udruženju SFK 2000 iz Sarajeva, za osvojenu titulu prvaka Premijer ženske lige BiH u fudbalu za takmičarsku sezonu 2023/2024, dodjeljuje se novčana nagrada u ukupnom iznosu od 15.000 KM.

Udruženju streljačkom klubu „Sarajevo“ iz Sarajeva, za osvojene titule prvaka BiH ekipno u disciplini Mix tim zračna puška i zračni pištolj u kategorijama seniorki i seniora za 2024. godinu, dodjeljuje se novčana nagrada u ukupnom iznosu od 14.000 KM.

Stolnoteniskom klubu „Mostar“ iz Mostara, za osvojenu Premijer ligu Bosne i Hercegovine u muškoj konkurenciji za takmičarsku sezonu 2023/2024, dodjeljuje se novčana nagrada u ukupnom iznosu od 7.000 KM.

Udruženju stonoteniskom klubu „Spin 2012“ iz Sarajeva, za osvojenu Premijer ligu Bosne i Hercegovine u ženskoj konkurenciji za takmičarsku sezonu 2023/2024, dodjeljuje se novčana nagrada u ukupnom iznosu od 7.000 KM.

Triatlon i pentatlon savezu Federacije BiH iz Sarajeva, za osvojenu titulu ekipnog prvaka BiH za 2023. godinu Triatlon klubu „Rama“ iz Prozor – Rame, dodjeljuje se novčana nagrada u ukupnom iznosu od 7.000 KM. Za osvojene titule pojedinačnih prvaka BiH za 2023. godinu u konkurenciji žena i muškaraca, novčane nagrade od po 2.500 KM dodjeljuju se Anđeli Talić i Belminu Godinjaku.

Atletskom klubu invalida „Sarajevo“ iz Sarajeva, za ostvarenu paraolimpijsku normu za učešće na Paraolimpijskim igrama Pariz 2024. Dževada Pandže u disciplini bacanje kugle u kategoriji F55, dodjeljuje se novčana nagrada u ukupnom iznosu od 5.000 KM.

Streljačkom klubu osoba sa invaliditetom Živinice iz Živinica, za ostvareni državni seniorski rekord u kategoriji R2 -10m vazdušna puška stojeći stav žene SH1 na Evropskom prvenstvu održanom u Granadi (Španija) 2024. godina, dodjeljuje se novčana nagrada u ukupnom iznosu od 4.5000 KM. Sportistkinji Safeti Jagodić dodjeljuje se 3.000 KM, a njenom treneru Bećiru Džiniću 1.500 KM.

Udruženju streljačkom klubu osoba s invaliditetom Novi Grad iz Sarajeva, za ostvareni državni seniorski rekord u kategoriji R6 Mix 50m Rifle Prone SH1 na Evropskom prvenstvu održanom u Granadi (Španija) 2024. godina, dodjeljuje se novčana nagrada u ukupnom iznosu od 4.500 KM. Sportisti Ervinu Bejdiću pripalo je 3.000 KM, a 1.500 KM njegovom treneru Nedžadu Fazliji.

Taekwondo klubu „Bosna Moštre“ Visoko iz Visokog, za osvojenu titulu prvaka Bosne i Hercegovine u kategoriji seniorki u disciplini +73kg, Amini Hrvat dodjeljeno je 2.500 KM.

Sa po 2.500 KM nagrađeni su Erol Nući, član Udruženja taekwondo klub „Mladost“ iz Sarajeva, za osvojenu titulu prvaka BiH u konkurenciji seniora u disciplini -87kg, Sara Pidro iz Taekwondo kluba „Bugojno“ iz Bugojna, za osvojenu titulu prvaka BiH za seniorke u disciplini -73kg, zatim Ada Avdagić iz Taekwondo kluba „Sarajevo“ iz Sarajeva za osvojenu titulu prvaka Bosne i Hercegovine za seniorke u disciplini do 53kg, kao i Nadina Mehmedović iz Taekwondo kluba Akademija Tešanj iz Tešnja, za osvojenu titulu prvaka Bosne i Hercegovine za kategoriji seniorki u disciplini -69kg.

Savezu klizačkih sportova BiH iz Sarajeva, za osvojena prva mjesta na državnom prvenstvu BiH u disciplini brzo klizanje za 2024. godinu, sportistima Nedimu Muzaferoviću i Samri Selimbegović, dodjeljuju se novčane nagrada u iznosu od po 2.500 KM.

Biciklističkom klubu „Uspon“ iz Busovače, za osvojenu titulu prvaka BiH za kategoriji seniorki u disciplini drumski/cestovni biciklizam za 2023. godinu, Martini Čondra dodjeljuje se 2.500 KM.

Nagrada u iznosu od po 2.500 KM dodijeljena je Judo klubu „Borsa“ iz Mostara, za osvojenu titulu prvaka BiH pojedinačno u kategoriji -66kg, i to Petru Kožulu, te Judo klubu „Una“ iz Bihaća, za osvojenu titulu prvaka BiH pojedinačno u kategoriji -78kg, za Elmu Poprženović.

Nagrade u iznosu od po 2.500 KM dodijeljene su i Udruženju stonoteniskom klubu „Sarajevo“ iz Sarajeva, za osvojenu državno prvenstvo za seniorke pojedinačno u sezoni 2023/2024, za Eminu Cerić, te Udruženju za sport „Amicus“ iz Sarajeva, za osvojenu titulu prvaka BiH u alpskom skijanju disciplina slalom za Emira Lokmića, kao i Udruženju Dečki u plavom iz Sarajeva, za osvojenu titulu prvaka BiH za kategoriju seniorki u disciplini 10.000m na stazi za Eminu Alagić.