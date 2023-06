Zamjenik sekretara VTK BiH: Investicije, radna mjesta i stabilnost mogu zadržati mlade

Da bi zadržali mlade, potrebne su nam investicije, nova radna mjesta i politička stabilnost – kazao je u Prištini zamjenik glavnog sekretara Vanjskotrgovinske komore BiH Mirko Bošković.

Bošković je učestvovao na završnici projekta „EU Support to the Western Balkans Six Chamber Investment Forum“ (EU podrška Komorskom investicijskom forumu zapadnog Balkana – KIF ZB) te je tom prigodom izjavio kako su privredne komore sa svojim kompanijama članicama dokazale da je uspješna saradnja moguća.

– Na investicijskim konferencijama koje su bile organizirane u Ljubljani, Beogradu i Hannoveru pokazalo se da je regija zapadnog Balkana bogata prirodnim potencijalima i da je velika većina njih neiskorištena, što samo po sebi otvara prostor za nova ulaganja – dodao je.

Prištinskoj konferenciji prisustvovali su predstavnici agencija za promociju investicija, ministarstava odgovornih za politiku ulaganja i promociju, regionalne organizacije i međunarodne financijske institucije, a imale su cilj predstaviti komparativnu prednost regije zapadnog Balkana u odnosu na druge investicijske destinacije u svjetlu novih globalnih kretanja i približavanja lanaca nabavke.

– Komorski investicijski forum je naš alat i moćno sredstvo unaprjeđenja i jačanja saradnje regije čemu smo svi ovdje prisutni posvećeni. Zahvaljujući ovom projektu, postali smo prepoznatljivi i povjerenje naših kompanija u nas kao komore raste. Sve više smo prepoznati kao zastupnici interesa naših kompanija pred institucijama vlasti – podvukao je Bošković.

(RTV Slon/Fena)