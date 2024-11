Iz kojih izvora se mladi informišu o seksualnosti, imaju li zablude o seksualnom zdravlju, prepoznaju li šta je rizično seksualno ponašanje, šta je seksualno uznemiravnje, zašto nam je seksualnost tabu tema pitanja su koja bi sebi trebali postaviti roditelji ali i društvo u cjelini.

Jeste li znali da prvi seksualni odnos mladi u BiH, u prosjeku, imaju sa 18.5 godina? Njih 41% je „izgubilo nevinost” do 17. godine, 70% do 19. godine, a 91% do 22 godine. Muškarci u prosjeku godinu dana ranije stupaju u seksualne odnose, između ostalog rezultati su nedavno objavljenog istraživanja „Seksualnost mladih u BiH“.

Jeste li znali da se mladi u Bosni i Hercegovini o seksualnosti najčešće informišu putem interneta, prijatelji i vršnjaci su drugi najčešći izvor informacija, dok je uloga škole i nastavnika u informisanju o seksualnom zdravlju relativno niska?

Iako je razgovor o seksualnosti ključan za normalan psihološki i emocionalni razvoj mladih, društvene norme i stigme često sputavaju otvoreni dijalog.

Upravo zbog toga u novoj epizodi podcasta Taboo Show, sa Srđanom Puhalom, psihologom, autorom istraživanja “Seksualnost mladih u BiH”, otvaramo dijalog s ciljem demistifikacije sekusalnosti i rušenja tabua.

„Taboo Show“ je podcast o temama o kojima se rijetko javno govori ili često šuti.