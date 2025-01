Zavod za javno zdravstvo FBiH: Gripa na vrhuncu sezone, cijepljenje je važna preventivna mjera

Zavod za javno zdravstvo FBiH vrši nadzor nad gripom i sad je vrhunac sezone što je i primijetno u svakodnevnom životu, u bolnicama je dosta ljudi koji imaju komplikacije izazvane gripom.

Direktor Zavoda za javno zdravstvo FBiH Siniša Skočibušić istaknuo je to u današnjem susretu sa novinarima te naglasio da je bitno imati na umu da gripa nije bezopasna bolest, da izaziva komplikacije, osobito kod starijih i imunokompromitiranih osoba, što se na neki način može spriječiti imunizacijom.

– Nažalost, u Federaciji Bosne i Hercegovine nije dovoljno velik i širok opseg imunizacije protiv gripe koliko bismo mi to htjeli i koliko je to u našem susjedstvu između ostalog. Mada smo mi uspješno distribuirali sve cjepivo koje smo nabavili za zdravstvene radnike, prije svega u Federaciji. I sve druge zdravstvene ustanove nabavljaju cjepivo, isto tako i vlade pojedinih kantona, osobito za starije stanovništvo – naglasio je.

Stanovništvu je poručio da se i dalje pridržava svih mjera kojima se preveniraju respiratorne infekcije. To smo, kako je kazao, prilično naučili u vrijeme pandemije COVID-a kao i da se odgovornim ponašanjem mogu smanjiti upravo rizici koji iz gripe proizilaze.

Prema riječima Skočibušića, u Zavodu su rano počeli sa cijepljenjem i utrošili su sve količine vakcina protiv sezonske gripe koje su im bile na rasplaganju.

– Moramo znati da je važno na vrijeme se cijepiti jer je potrebno razviti imunitet – naglasio je.

Voditelj Službe za epidemiologiju zaraznih bolesti Zavoda Sanjin Musa precizira da se posljednje dvije sedmice bilježi porast aktivnosti gripe te da je sad dominantna. Na mjestima gdje provode redovito testiranje, prije svega teških akutnih respiratornih infekcija, sad je gripa zastupljena sa oko 30 posto.

– Znači, to je već značajno prisustvo. Covid sporadično detektiramo, u 2024. godini ukupno smo oko 400 slučajeva potvrdili. Mislimo da infekcije ima i više, ali prolazi sa blažim simptomima – kazao je.

On kaže da u domovima zdravlja ima dovoljno doza cjepiva protiv sezonske gripe te poziva stanovništvo da se cijepi jer je to sigurno važna preventivna mjera.

– Mi u Federaciji trošimo godišnje između 30.000 i 40.000 doza, što smatramo da je malo u odnosu na region. Bitno je da se osvijestimo o važnosti prevencije, a ovo je prilika za to – kazao je.

U današnjem susretu sa novinarima direktor Zavoda Skočibušić se ostvrnuo i na kvalitetu zraka u Sarajevu i drugim bh. gradovima te prije svega primijetio da je zagađen zrak problem koji odranije postoji, a sa povećanom urbanizacijom i načinom života sigurno je još i veći osobito u velikim urbanim sredinama u Bosni i Hercegovini.

– Sigurno je da, posmatrano sa zdravstvenog aspekta, povećano nakupljanje čestica u zraku ne pogoduje osobama koje imaju kroničnu plućnu obstruktivnu bolest i druge respiratorne bolesti i da će se kumulativni učinci sigurno tek vidjeti u budućnosti. Zbog toga je više nego važno da se mi, kao društvo, zauzimamo i da se izradi strategija kako koristiti manje fosilnih goriva, kako više pokušavati da imamo čišći zrak. Ono što mi pokušavamo, jeste da dižemo svijest o tome i da razvijamo nove metode i nove oblike praćenja te teme – naglasio je.

Skočibušić kaže da su, kao jedan od prioriteta Zavoda, i registri svih kroničnih nezaraznih bolesti a svakako malignoma kao jednoga od važnijih.

– Mi to prepoznajemo kao jedan od prioriteta naravno, u fazi u kojoj mi to možemo učiniti i koliko je to do nas. Mi smo taj problem već delegirali na više razina vlasti i ukazali da bez dobrog praćenja ne možemo zapravo dugoročno planirati ni zdravstvenu zaštitu. Mi smo potrebu registra malignoma, ali i drugih registara (registra imunizacije, registra zdravstvenog kadra koji bi morao biti sveobuhvatan i drugih kroničnih i nezaraznih bolesti), delegirali Federalnom ministarstvu zdravstva da imamo prave podatke u pravom vremenu da bismo mogli planirati. Imamo čvrsta obećanja da će se, u ovoj i godini iza, učiniti značajan pomak. Istinski vjerujem da je ta potreba prepoznata kod svih i da će učiniti maksimum truda i napora da to uradimo – naglasio je.

Na pitanje novinara za broj zdravstvenog osoblja u Federaciji, Skočibušić kaže da je Zavod uradio publikaciju odnosno analizu, u vezi s tom temom. Time su zapravo htjeli skrenuti pažnju da je nažalost ukupni broj zdravstvenog osoblja u Federaciji u blagom padu s jedne strane, a s druge strane još je više zabrinjavajuća njihova dobna struktura.

– Nažalost, veliki broj specijalista se bliži dobi za odlazak u mirovinu što je potrebno nadoknaditi kvalitetnim kadrom i to će biti veliki izazov jer nije lako proizvesti liječnika specijalistu, osobito iskusnijeg. Danas mi imamo problem i sa kadrom srednje stručne spreme u zdravstvenom sektoru te pozivam doista sve srednjoškolce i mlade ljude da se odazovu jer biti u zdravstvu ima dva smisla. Jedan je pomagati ljudima pa imati tu dodatnu vrijednost, a druga je naravno da ti je to profesija da živiš od toga i stvaraš budućnost s tim – naglasio je direktor Skočibušić.

Sad već tradicionalnom prijemu Zavoda za javno zdravstvo FBiH za predstavnike medija, prisustvovali su danas i voditelji sektora, službi i odjela toga zavoda te njihovi suradnici. Na prijemu u prostorijama Zavoda u Sarajevu bilo je riječi o redovnim aktivnostima i projektima toga zavoda te razmjeni ideja i iskustava u kontekstu jačanja suradnje.