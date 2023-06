Zbog visokih temperatura na snazi narandžasto upozorenje

Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 23, na jugu do 26, a najviša dnevna od 32 do 38 stupnjeva.

Biometeorološka prognoza je povoljna. Tegobe kod osjetljivih osoba neće biti suviše jake. Nakon svježije noći i jutra, uz visoke temperature i pojačan osjet sparine u poslijepodnevnim satima.

Preporučljivo je slojevito se odjenuti, te izbjegavati teže fizičke aktivnosti u najtoplijem dijelu dana. Također, poželjno je posvetiti pažnju zaštiti od sunca, obzirom na prognozirane visoke vrijednosti UV indeksa.

Zbog visokih temperatura na snazi je i narandžasto upozorenje. Očekuje se da će maksimalna dnevna temperatura zraka preovladavati između 32-34°C.

Budite svjesni da se očekuju visoke temperature zraka. Mogući su zdravstveni rizici među ugroženim osobama, na primjer starije vrlo mlade osobe.