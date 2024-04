Struja poskupljuje i do 27 posto, pogledajte nove cijene

JP Elektroprivreda BiH uputila je Regulatornoj komisiji za električnu energiju (FERK) zahtjev za promjenu cijena električne energije za kategorije domaćinstva i ostalu potrošnju sa početkom primjene od 10.juna ove godine.

Promjene cijena električne energije, ukoliko ih FERK usvoji podrazumijevale bi uvođenje takozvanih blok tarifa. Planirano je uvođenje tri tarife i to razvrstane po količini potrošene električne energije.

RTV SLON je imala uvid u dokument koji je upućen FERK-u i u kojem je navedeno da se predlaže povećanje cijena za domaćinstva 19% za energiju, odnosno 9,8 % energija plus mrežarina.

Za domaćinstva su planirane sljedeće tarife:

Zelena, za one potrošače koji mjesečno troše do 268 kilovata

Plava, za potrošače koji troše od 268 do 1000 kilovata i

Crvena, za potrošače koji troše preko 1000 kilovata.

Za domaćinstva koja imaju jednotarifna brojila cijena kilovata električne energije sada iznosi 0,1346 KM po kilovatu (zbirno sa mrežarinom) plus PDV i trošak održavanja mjernog mjesta, kao i dodatak za obnovljive izvore.

Prema novom prijedlogu blok tarifa, predviđene su sljedeće cijene:

Zelena tarifa koja se obračunava za one koji potroše do 268 kilovata mjesečno i ova cijena ostaje nepromijenjena 0,1346 KM po kilovatu (zbirno sa mrežarinom) plus PDV.

Plava tarifa koja se obračunava od 269 do 1000 kilovata i nova cijena iznosi 0,1682 KM po kilovatu (zbirno sa mrežarinom) plus PDV.

Crvena tarifa koja se obračunava od 1000 kilovata pa naviše i nova cijena iznosi 0,2082 KM po kilovatu (zbirno sa mrežarinom) plus PDV.

Za primjer izračuna nove cijene uzeli smo račun za električnu energiju jedne četveročlane tuzlanske porodice koja za kuhanje koristi električni štednjak, električni bojler i ima mašine za pranje suđa i rublja. Njihova mjesečna potrošnja u oktobru prošle godine iznosila je 715 kilovata. Račun za struju po jednotarifnom brojilu im je iznosio 119,22 KM.

Po novim blok tarifama prvih 268 kilovata obračunava se po cijeni 0,1346, dok se razlika do 715 kilovata koja iznosi 450 kilovata obračunava po plavoj tarifi po cijeni 0,1682 KM. Po novim cijenama ova porodica će za istu potrošnju plaćati 131 KM što je povećanje za oko 10 posto.

Kao drugi primjer uzeli smo prosječnu tuzlansku porodicu koja je iskoristila subvencije za smanjenje aerozagađenja i sada se grije na inverter toplotnu pumpu. Ova porodica je u januaru ove godine potrošila 1488 kilovata po cijeni 0,1346 KM i njihov račun je iznosio 242,04 KM

Prema novom obračunu prvih 268 kilovata obračunava se po cijeni 0,1346, dok se razlika do 1000 kilovata koja iznosi 732 kilovata obračunava po plavoj tarifi po cijeni 0,1682 KM. Ostatak od 488 kilovata preko 1000 kilovata obračunava se po crvenoj tarifi 0,2082 KM. Ova porodica po novom obračunu sada će plaćati enormnih 307,22 KM, a njima je cijena struje veća za 27 posto. Za veća domaćinstva koja se takođe griju na toplotne pumpe ili inverter klima uređaje cijene će biti veće i za 30 i više posto.