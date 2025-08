Avgust u BiH donosi stabilnije vrijeme i povoljne uslove za poljoprivredu

Prva sedmica avgusta donosi smirivanje vremenskih prilika u Bosni i Hercegovini, nakon što su protekle dane obilježili pljuskovi i grmljavina. Kiša se može očekivati do srijede nakon čega slijedi pretežno sunčano i toplije vrijeme koje će se zadržati sve do polovine mjeseca.

„Minimalne jutarnje temperature zraka kretat će se od 14 do 20 u Bosni, do 22 u Hercegovini a najviše dnevne temperature kretat će se između 26 i 32 a na jugu zemlje do 35 stepeni. Stabilno, pretežno sunčano i nadprosječno toplo vrijeme očekuje se i u drugoj sedmici avgusta“, rekao je Dženan Zulum, meteorolog FHMZ.



A nakon toga, kažu meteorolozi dolaze nam ponovo padavine ali sa znatno slabijim intenzitetom i to od 12. do 14. avgusta. Sudeći prema najavama, iako nas očekuju visoke temperature, avgust će zadržati promjenjiv karakter.

„Jutarnje temperature zraka varirat će između 15 do 21 u Bosni a do 23 u Hercegovini. Maksimalna temperatura kretat će se između 28 i 33 u Bosni i do 35 u Hercegovini“, navodi Zulum.

Ovakav period povremenih padavina i ljetnih temperatura povoljno je uticao na stanje na poljima i voćnjacima, dok naredni dani donose stabilnije uslove za radove na otvorenom.

„Vodni bilans zemljišta će se popraviti sa prispjelim padavinama, a preovladavaće i povoljniji temperaturni uslovi za većinu ratarskih, povrtlarskih i voćarskih kultura. Idućih dana uz prognozirane vremenske prilike, očekuju se povoljni uslovi za radove na otvorenom“, navela je Sabina Hodžić, meteorolog FHMZ

Kada je u pitanju biometeorološka prognoza, stručnjaci upozoravaju na moguće blaže meteopatske reakcije u vidu glavobolje, dekoncentracije i promjene raspoloženja. Sa noćnim satima, opšta slika će se u cijeloj zemlji dodatno proljepšati.