Baščaršija: Pronađene kosti tokom građevinskih radova

Prilikom izvođenja građevinskih radova u Ulici Safvet-bega Bašagića u Sarajevu pronađen je određeni broj kostiju.

Radnici su tokom noći, za vrijeme izvođenja radova u ovoj ulici, pronašli kosti čije porijeklo za sada nije poznat

O svemu je obaviješten tužilac, a nakon uviđaja bit će poznato više informacija o ovom pronalasku.

Radovi u Ulici Safvet-bega Bašagića dio su projekta rehabilitacije lokalnih cesta značajnih za Kanton Sarajevo na području Općine Stari Grad Sarajevo. Projekt se realizuje u saradnji s Direkcijom za puteve Kantona Sarajevo, uz podršku Ministarstva saobraćaja KS.