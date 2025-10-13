Bizaran slučaj, kihnuo i izazvao lančani sudar

Bizaran slučaj zabilježen je u Bavarskoj, gdje je vozač kihnuo za volanom i u trenutku izgubio kontrolu nad vozilom, izazvavši lančani sudar u kojem je povrijeđeno sedam osoba. Njegov refleks, koji traje tek djelić sekunde, bio je dovoljan da automobil skrene s putanje i udari u vozila ispred, pokrenuvši lanac sudara koji se završio s ozbiljnim posljedicama.

Kihnuti za volanom čini se bezazleno, ali taj trenutak gubitka kontrole može biti izuzetno opasan. Tokom kihanja oči se refleksno zatvaraju na nekoliko stotinki sekunde, a pri većim brzinama vozilo za to vrijeme može preći i do 50 metara bez nadzora. Osim što vozač na trenutak ne vidi put, često mu se i ruke pomjeraju s volana, što dodatno povećava rizik od sudara.

Stručnjaci ističu da se kihanje ne može u potpunosti spriječiti, ali se rizik može smanjiti. Preporučuje se održavanje čistoće unutrašnjosti vozila i filtera zraka, posebno u sezoni alergija, jer prašina i polen često izazivaju kihanje. Ako vozač osjeti da će kihnuti, savjetuje se da drži volan s obje ruke, pokuša smanjiti brzinu i zadrži smirenost, bez naglih pokreta.

Ovaj slučaj iz Bavarske pokazuje koliko naizgled sitan trenutak može imati velike posljedice u saobraćaju. Samo jedno kihanje, ako se dogodi u pogrešnom trenutku, može biti dovoljno da se mirna vožnja pretvori u opasnu situaciju.