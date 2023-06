Budućnost medija će biti drugačija, medijska pismenost nužna u borbi protiv lažnih vijesti

Medija će biti, no budućnost medija će biti drugačija, digitalna transformacija nameće određene trendove i BiH, kao i sve druge zemlje, nema drugog izbora nego da se tome prilagodi, kazala je direktorica za emitiranje Regulatorne agencije za komunikacije- RAK Amela Odobašić učestvujući danas u Sarajevu na panelu o budućnosti medija u BiH, koji je održan u sklopu konferencije ”Medijske inovacije i trendovi”, u organizaciji Federalne novinske agencije (FENA).

Odobašić smatra kako će u budućnosti regulatorni okvir biti drugačiji.

– Ono što je nama dobra smjernica jeste zakonodavni okvir Europske unije, direktive koje smo mi obavezni transponovati u domaći zakonodavni okvir i to su pozitivni trendovi. Trenutno svi smo manje-više na istoj razini, u istoj poziciji i mi pratimo situaciju, transponujemo zakonodavni okvir , a istovremeno tako čekamo one dobre prakse koje ćemo moći prilagoditi našem okruženju – zaključila je Odobašić.

Na sva tri panela često se spominjala umjetna inteligencija i njezino korištenje.

S aspekta regulatora Odobašić smatra kako je nužna edukacija o korištenju umjetne inteligencije i to je nešto što potpada pod medijsku i informacijsku pismenost.

– Naglasak treba biti na tome jer sve će više mladih koristiti bez provjere informacija. Ako imamo na umu da je medijska pismenost jedna efikasna alatka u borbi protiv dezinformacija i lažnih vijesti. Ona se isto tako mora pojačano koristiti i u podizanju svijesti odnosno podizanju znanja u korištenju umjetne inteligencije – poručila je Odobašić.

Vlasnik Radija Kameleon Tuzla Zlatko Berbić smatra kako se danas događa transformacija svih oblika društva.

Naveo je primjer promjene u turizmu koji se kroz nekoliko platformi globalno promijenio te smatra kako se takve promjene također događaju i u medijima.

Smatra kako je budućnost u tome da se prilagodimo tehnologiji i da doeduciramo naš postojeći kadar, a da novi kadrovi s fakulteta dolaze educirani za 21 stoljeće.

U fokusu spomenute konferencije su medijske slobode i oblikovanje budućnosti medija u Bosni i Hercegovini.

Moderator trećeg panela pod nazivom ”Budućnost medija u BIH” bio je direktor FENA-e Elmir Huremović koji je podsjetio kako je jedna od tema s prethodnih panela bila tzv digitalna transformacija. Naveo je kako se analogni mediji često navode kao tradicionalni, a digitalizacija za nove što u stvari nije tako jer ”cijeli svijet u kojem mi živimo je analogni i on se ne može zamijeniti”.

Jedan od panelista generalni tajnik EANA-e Alexandru Giboi govorio je o primjeni legilative o autorskim pravima i kako pojedine zemlje putem novinskih agencije reagiraju po pitanju autorskih prava.

– Članovi naše alijanse su radili analizu i opći rezultati su da je ovo jedan pozitivan napredak koji će dovesti do pozitivni rezultata. S druge strane, jedna riječ koja opisuje situacije u provedbi regulative je nedosljednost – poručio je Giboi.

Novinske agencije su korisnici ovog prava i nisu promatrane u cijelost o tome što oni pružaju od usluga. U Njemačkoj je limitirano na određene usluge, a u Belgiji i Austriji nije to još regulirano. Imate pravo da vam netko da naknadu za vaša prava ali nitko ne kaže kolika su to prava i koliko će te vi za to dobiti. Nema jedinstvenog razvoja događaja i zapravo samo nekoliko zemalja je ovo promijenilo – istaknuo je Giboi.

Upitao je isplati li se ići na sud i tužiti nekoga za 300 maraka, tu govorimo o malim i velikim medijima primjerice mali medij nikad neće tužiti Google.

– U BiH za mnoge novinske organizacije tužba na sudu nije rješenje da se borite za svoja autorska prava. Jedan od načina je razgovarati o zaštiti autorskih prava, upozoravati ljude na krađu – smatra on.

Svoj osvrt na kada je riječ o umjetnoj inteligenciji dao je moderator Huremović istaknuvši kako kako ju ne doživljava kao nešto bezazleno i ”mislim da je to jedna revolucija veća od interneta a negative posljedice masovne primjene umjetne inteligencije ćemo tek osjetiti”.

RTV Slon/FENA