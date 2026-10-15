U Neumu naredne sedmice Četvrti kongres osoba s invaliditetom u BiH

Četvrti kongres osoba s invaliditetom u BiH bit će održan od 20. do 22. oktobra u Neumu, a okupit će predstavnike organizacija koje se bave zaštitom prava i unapređenjem položaja osoba s invaliditetom. Ovogodišnji skup bit će posvećen ulozi ovih organizacija u izgradnji inkluzivnijeg društva i njihovom aktivnijem učešću u donošenju odluka.

Kongres se održava pod temom „Uloga organizacija osoba s invaliditetom u razvoju inkluzivnog društva u BiH“, s ciljem razmjene iskustava, jačanja međusobne saradnje i pronalaženja načina za efikasnije zastupanje prava osoba s invaliditetom.

Posebna pažnja bit će posvećena osnaživanju organizacija koje predstavljaju osobe s invaliditetom, kako bi njihov glas bio snažnije zastupljen u institucijama i procesima donošenja odluka koje neposredno utječu na njihov svakodnevni život.

Četvrti kongres osoba s invaliditetom u BiH posvećen jačanju organizacija

Tokom trodnevnog skupa učesnici će razgovarati o izazovima s kojima se suočavaju organizacije osoba s invaliditetom, mogućnostima njihovog razvoja i potrebi za aktivnijim uključivanjem u društvene procese.

Naglasak će biti na ravnopravnosti, saradnji i stvaranju uslova u kojima osobe s invaliditetom mogu aktivno učestvovati u oblikovanju politika i odluka koje se odnose na njihova prava.

Četvrti kongres osoba s invaliditetom u BiH organizuje Unija organizacija osoba s invaliditetom u BiH, u saradnji s Caritasom Bosne i Hercegovine, Fondom za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom te organizacijom MyRight.