Činjenice o genocidu u Srebrenici koje se ne smiju zaboraviti

Memorijalni centar Srebrenica Potočari i ove godine podsjeća na činjenice o genocidu počinjenom u julu 1995. godine, čuvajući svjedočenja, dokumente i uspomene na više od 8.000 ubijenih Bošnjaka.

Podsjećanje na utvrđene činjenice važno je kako bi se sačuvalo dostojanstvo žrtava, spriječilo negiranje zločina i osiguralo da buduće generacije razumiju razmjere genocida i posljedice koje je ostavio.

31 godian prošla je od kada je na području Srebrenice, zaštićene zone UN -a počinjen genocid nad Bošnjacima. Genocid u Srebrenici je bio sistematski i organizirani zločin u kojem je ubijeno više od 8.000 bošnjačkih muškaraca i dječaka u julu 1995. godine.

Počinile su ga snage Vojske Republike Srpske, a međunarodni sudovi su ga okarakterizirali kao prvi pravno priznati genocid u Europi nakon Drugog svjetskog rata. Zločin se odvijao između 13. i 19. jula, nakon što je Srebrenica, tadašnja enklava pod zaštitom Ujedinjenih naroda, pala pod kontrolu srpskih snaga 11. jula. Utvrđeno je ubistvo više od 8.000 osoba.

Oko 15.000 muškaraca krenulo je u proboj kroz šumu prema Tuzli, a mnogi su ubijeni u zasjedama tokom tog puta, poznatog kao “Marš smrti”. Zločinci su pokušali sakriti tijela premještajući ih u sekundarne i tercijarne masovne grobnice.

Uz masovna smaknuća, snage su prisilno deportirale više od 20.000 žena, djece i starijih osoba na teritorij pod kontrolom Armije RBiH.