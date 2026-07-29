Johnson & Johnson pristao na nagodbu od 5,5 milijardi dolara zbog tužbi

Johnson & Johnson pristao je na nagodbu od oko 5,5 milijardi dolara kako bi okončao desetine hiljada tužbi u kojima se tvrdi da su dječiji puder i drugi proizvodi na bazi talka povezani s pojavom raka jajnika.

Nagodba bi trebala obuhvatiti približno 76.000 tužbi koje se vode pred saveznim sudom u New Jerseyju i državnim sudovima širom Sjedinjenih Američkih Država. Sporazumom bi bila riješena gotovo sva preostala potraživanja koja se odnose na proizvode kompanije na bazi talka.

Da bi nagodba stupila na snagu, mora je prihvatiti najmanje 95 posto osoba koje su pokrenule postupke zbog raka jajnika. Advokatske kancelarije koje zastupaju tužitelje ocijenile su sporazum pravednim rješenjem nakon približno deset godina sudskih postupaka.

Johnson & Johnson i dalje odbacuje optužbe da su njegovi proizvodi uzrokovali rak. Potpredsjednik kompanije za sudske sporove Erik Haas naveo je da su tvrdnje iz tužbi neosnovane, ali da je nagodba prihvaćena kako bi se okončao dugogodišnji pravni spor.

Kompanija planira tokom 2027. godine isplatiti oko tri milijarde dolara, dok bi preostali iznos bio isplaćen godinu kasnije. Konačna vrijednost nagodbe mogla bi biti i već