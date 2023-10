Čović: Ova vlast nema alternativu i uvjeren sam da će na kraju polučiti dobre rezultate

Predsjednik Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) BiH Dragan Čović smatra da vlast u Bosni i Hercegovinu funkcionira, iako se slaže da bi trebala djelovati puno učinkovitije i dinamičnije. U intervjuu za Fenu on najavljuje novi zamah na provedbi obaveza na evropskom putu.

”Vijeće ministara zasjeda redovno, parlamentarni domovi zasjedaju, ali jesmo trebali imati tri-četiri puta više zakona u razmatranju. Treba vremena da se uspostavi jedan režim odgovornosti prema toj vlasti. Mi smo to imali negdje do sedmog mjeseca i tada smo zapali u jednu krizu, da bismo tek u osmom mjesecu odradili značajan dio posla i u Vijeću ministara i u Parlamentu. Trebali smo u devetom mjesecu završiti taj drugi dio paketa koji se sastoji od tri dijela, a vezano za pristup evropskim integracijama. To što smo trebali u devetom mjesecu, ja vas uvjeravam da ćemo završiti do kraja ovog mjeseca pa će situacija opet izgledati malo optimističnije”, ističe Čović.

On kaže da je ovih dana imao intenzivne razgovore sa liderima drugih stranaka parlamentarne većine kako bi se ”oslobodilli ovih uslovnih blokada ili nedonošenja odluka”.

”Trebat će taj element međusobnog povjerenja ojačati i vjerujem da ćemo sljedeće sedmice na sastanku čiji je domaćin Milorad Dodik, imati dinamiku usvajanja zakona i drugih odluka što je dogovoreno na sastanku u Mostaru. To će vratiti pažnju Bruxellesa na ovaj prostor i utjecati na izvještaj o BiH i uvjeren sam da ćemo do kraja godine imati jedan pozitivan stav oko našeg statusa i otvaranja pregovaračkog procesa s EU. Ostao je treći dio paketa koji je za nas vrlo osjetljiv, uključujući Izborni zakon i to će morati preći u jedanaesti mjesec kada je u pitanju Vijeće ministara. Vlast funkcionira, a da može bolje – može. Kriza jeste direktna, što se vidi i po komentarima našeg odnosa kolega koje čine parlamentarnu većinu. Moja zadaća je i tu da na neki način biram riječi, da možemo uvijek pridobiti jedne i druge partnere”, pojašnjava Čović.

Najvažnije je da Vlada FBiH odluke donosi jednoglasno

Kada je u pitanju funkcioniranje vlasti u Federaciji, Čović kaže da je od partnera tražio da završe ono što su obećali, iako je uputio pohvale Vladi Federacije za koju kaže da je na velikom ispitu.

”Ne može se danas pričati o izboru suca Ustavnog suda, koji smo dogovorili u dvanaestom mjesecu prošle godine. Kritiziramo nekoga drugog zbog nefunkcioniranja Ustavnog suda BiH, a mi u Federaciji nismo bili u stanju provesti ono što smo dogovorili. To je samo jedan od primjera. Mi moramo ubrzano donositi zakone u Federaciji, kao što su energetski koje smo usvojili. Fiskalni zakoni će se morati usvojiti. Bojim se da kasnimo ova dva ili tri mjeseca. Ipak, puno je toga i urađeno. Za mene je najvrednija stvar u Federaciji da Vlada redovno zasjeda i da se odluke donose dominantno jednoglasno. To je ključna vrijednost na kojoj možemo graditi sve ono što dolazi. Vjerujem da ćemo mi u naredna dva mjeseca završiti sve što je trebalo završti po našem dogovoru i što je trebalo ići u parlamentarnu proceduru. Parlament je u zastoju, jer su tijesne većine i tu ima stalnih promjena, kao što je uostalom slučaj i u mnogim županijama. Vlada Federacije je na jednom velikom ispitu i ja vjerujem da će ga položiti”, naglašava Čović.

On ne vjeruje da postoji alternativa aktuelnoj vlasti. Smatra da se treba fokusirati na jačanje energije u ovoj parlamentarnoj većini.

”Tamo gdje znamo da imamo različita promišljanja ne trebamo dopustiti da nam ta pitanja na stol nameće opozicija. Hajmo biti mudri pa na upadati u tu zamku. Pogotovo kad moramo komentirati događanja izvana, jer o tome imamo često različite stavove. Mi trebamo zaštititi domovinu BiH. To je broj jedan i ako se oko toga možemo usaglasiti dok sjedimo zajedno, za sve ostalo ćemo naći rješenje. Ja sam uvjeren da će ova parlamentarna većina ojačati, jer ima sve uslove za to i da nastavi svoj posao i na novou države i entiteta. Ne vidim mogućnost za neku alternativu, jer bi to opet značilo gubitak godine dana, a uostalom te kombinacije smo imali prije ove većine i znamo kako je to funkcioniralo i što je urađeno u prošlom mandatu. Druga je stvar što mi po zakonu nemamo mogućnost vanrednih izbora. Drugim riječima, zarobljeni smo u taj okvir naredne tri godine i iz toga treba izvući maksimum. Ja ću snažno zagovarati da ova parlamentarna većina ostane, da se čak ojača i da možemo protočnije donositi zakone i druge odluke”, poručuje Čović.

(RTV Slon/Fena)