Dan metalaca: Kakvo je stanje u ovoj grani privrede?

Dan je metalaca. Sindikalisti kažu da je ovaj sektor danas na dobrom glasu, primanja su zadovoljavajuća, a i tehnološki su firme napredovale. Ono što fali je radna snaga.

Više od 36 godina Faruk Mešić je u metalnoj industriji. Prvo zaposlenje mu je bilo u Tvornici transportnih uređaja, a i danas je u fabrici koja je preporod doživjela prije sedam godina. Priča nam da je bilo teških momenata za rad, ali je sada zadovoljan. Najgori je bio period stečaja nekadašnjeg TTU-a.

”Taj period, to nije baš za pamćenje, to je bivalo samo kao jednokratne pomoći da se održava nekako život, to je baš teško bilo. Ovaj period kad smo se sad zaposlili, krenuli smo sa nekim osnovicama, ali vremenom sticali su se bolji uslovi, sad smo zadovoljniji nego kad je počelo”, navodi Faruk.

Pored redovnih primanja, kaže nam, danas je lakše raditi u ovoj grani privrede.

”Imali smo period kad nije tehnologija bila puno zastupljena, malo su teži uslovi bili, vremenski firma je napredovala, dograđivalo se što je trebalo, da je lakše u proizvodnji, to je dosta pomoglo radnicima da steknu bolje uslove rada”, ističe on.

U boljim uslovima rada, 70-tak radnika je u posljednih sedam godina otišlo u penziju iz TTU energetika. Sada ovo preduzeće ima nešto više od 120 zaposlenih i potrebno ih je još.

”Nadam se da će ambijent da se popravi s aspekta zapošljavanja. Činjenično stanje je da mi danas ne možemo zapošljavati zbog uvedenog moratorija o zapošljavanju. Ovom prilikom apelujem da se to što prije promijeni ukoliko je moguće, jer TTU energetik u ovom momentu ima zagarantovanog posla za 180 radnika u naredne dvije godine. To govorim samo kroz potpisane ugovore”, kaže Almir Zulić, direktor TTU energetik d.o.o. Tuzla.

S nedostatkom kadra suočavaju se i druge firme metalne industrije. Iz Sindikata kažu da je položaj radnika dobar u odnosu na poslijeratne godine, jer su plate solidne.

”Mislim da radnici koji rade u metaloprerađivačkoj industriji u BiH danas imaju jako pristojna primanja, i nema nijednog razloga da budu nezadovoljni, sem što je politički ambijent užasan”, ističe Mešan Vildić, predsjednik Sindikata metalaca TK.

U ovoj grani privrede u Tuzlanskom kantonu radi oko dvije i po hiljade radnika, dok ih je prije rata bilo 10 puta više.