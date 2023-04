Danas i u narednim danima oblačno s kišom

Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati pretežno oblačno vrijeme. U većem dijelu Bosne se očekuje slaba kiša, a na planinama slab snijeg. Postepeni prestanak padavina do kraja dana. Vjetar u Hercegovini i na jugozapadu Bosne umjeren, na momente pojačan, a u ostatku zemlje slab, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 0 do 6, na jugu do 10, a dnevna od 6 do 12, na jugu do 17 stepeni.

U utorak 11.04.2023., jutro umjereno do pretežno oblačno, uz postepeno naoblačenje tokom dana. U kasnim večernjim satima kiša je moguća u sjevernim područjima Bosne. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura zraka od 1 do 7, na jugu do 10, a dnevna od 12 do 18, na jugu do 20 °C.

U srijedu 12.04.2023., umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Vjetar slab, veći dio dana, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 2 do 8, na jugu do 12, a dnevna od 12 do 18, na jugu do 21°C.

U četvrtak 13.04.2023., u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno naoblačenje. U Hercegovini sunčano. Porast naoblake poslije podne. U drugom dijelu dana kiša je moguća u Krajini, a tokom noći u većem dijelu naše zemlje. Vjetar slab do umjeren južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura zraka od 4 do 10, na jugu do 13, a dnevna od 16 do 22°C.