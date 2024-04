Danas oblačno s kišom, u dijelovima BiH i snijeg

U Bosni i Hercegovini danas će veći dio dana pretežno oblačno vrijeme. U Bosni će padati susnježica ili snijeg, a u nizinama će padati i kiša. U Hercegovini će većinom padati kiša, snijeg može padati na planinama.

Djelomično smanjenje oblačnosti i prestanak padavina u poslijepodnevnim i večernjim satima. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 1 i 4, na jugu zemlje od 8 do 13 stepeni. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 5 i 10, na jugu zemlje od 12 do 16 stepeni.