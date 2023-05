Danas će u Bosni i Hercegovini biti oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima.

Intenzivnije padavine se očekuju u južnim i jugozapadnim područjima.

Poslije podne i krajem dana, padavine će oslabiti, a ponegdje i prestati.

Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 5 do 10, na jugu do 13, a najviša dnevna od 13 do 19, na jugu do 22 stepena Celzijusa, prognoze su meteorologa iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.