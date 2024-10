Danas u BiH pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom

Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom. Padavine uglavnom u Hercegovini, zapadnim i djelimično centralnim područjima Bosne.

Poslijepodne u Bosni postepeno smanjenje oblačnost. Vjetar slab na sjeveru zemlje sjeverni i sjeveroistočni, a u ostalim područjima južni i jugoistočni.

Jutarnja temperatura od 8 do 14, na jugu do 18, a dnevna od 14 do 20, na jugu zemlje do 23 stepena.

AGROMETEOROLOŠKA PROGNOZA

Početkom sedmice minimalne temperature kretaće se u rasponu od 6 do 10 °C u unutrašnjosti zemlje, na jugu do 12, postepeno će biti toplije i u dane vikenda minimalne jutarnje vrijednosti biće od 10 do 12 u većem dijelu Bosne, u Posavini i Hercegovini između 14 i 16 °C.

Maksimalne temperature zraka također će dostizati neuobičajeno visoke vrijednosti, do sredine sedmice između 16 i 20 °C širom zemlje, potom uz dodatni porast i na izmaku vikenda danju sa maksimalnim vrijednostima između 18 i 20 u unutrašnjosti, na sjeveru i jugu od 21 do 23 °C.

Sa porastom temperatura i prosušivanjem zemljišta, u većem dijelu naredne sedmice preovladavaće povoljniji uslovi za radove u polju, a moguća kratkotrajna pogoršanja i umjerene padavine ne bi trebali uzrokovati veće probleme poljoprivrednicima.