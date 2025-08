Danas u Tuzli sunčano i toplo vrijeme

Danas u Tuzli očekuje se sunčano i toplo vrijeme, s temperaturama koje će se kretati od 11°C ujutro do 26°C poslijepodne. Vjetar će biti slab do umjeren, s udarima do 5.5 m/s.

Padavine nisu predviđene, tako da će vrijeme biti potpuno suho. Preporučuje se lagana odjeća, kao što su kratke hlače i majice, te sunčane naočale zbog jakog sunca. Za večernje sate možete uzeti laganu jaknu zbog blagog hlađenja.