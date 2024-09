Danas umjereno do pretežno oblačno i sunčano vrijeme

Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Ponegdje u Hercegovini uz nešto više oblaka može pasti i malo kiše.

U jutarnjim satima u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost.

Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 12 do 18, a dnevna od 23 do 29 stupnjeva.

BIOMETEOROLOŠKA PROGNOZA

Biometeorološke prilike su relativno nepovoljne. Usljed povećanja temperatura, dojam vremena može biti povoljniji, međutim uz južni i jugozapadni vjetar bit će i dalje nepovoljno.

Tegobe kod hroničnih bolesnika bi mogle biti izraženije. Savjetujemo izbjegavanje suvišnih napora.