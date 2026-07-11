Deset žrtava genocida pronaći će smiraj u Potočarima, trojica mladića ubijenih u dvadesetim godinama

U Memorijalnom centru Srebrenica Potočari danas će biti klanjana kolektivna dženaza i obavljen ukop posmrtnih ostataka deset žrtava genocida počinjenog u julu 1995. godine.

Žrtve koje će ove godine biti ukopane imale su između 20 i 56 godina. Među njima su i trojica mladića koji su ubijeni u svojim dvadesetim godinama. Riječ je o civilima ubijenim na području Srebrenice, Bratunca, Zvornika i Vlasenice, čiji su posmrtni ostaci pronađeni i identificirani godinama nakon genocida, nakon ekshumacija iz više masovnih grobnica.

Najmlađa žrtva koja će ove godine pronaći smiraj u Potočarima je Senad (Zaim) Jusić, rođen 1975. godine, koji je imao 20 godina kada je ubijen. Njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 2022. godine na lokalitetu Kameničko brdo. Bit će ukopan uz brata Džemaila, koji je u Memorijalnom centru Srebrenica – Potočari sahranjen 2012. godine.

Najstarija žrtva je Ramo (Mustafa) Dautović, rođen 1939. godine u Srebrenici, koji je imao 56 godina kada je ubijen. Njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 2001. godine iz masovne grobnice Kamenica – Čančari. Bit će ukopan uz brata Jusu.

U nastavku pogledajte spisak svih deset žrtava čiji će posmrtni ostaci biti ukopani:

Senad (Zaim) Jusić – rođen 1975. godine, imao 20 godina kada je ubijen

Muriz (Ramiz) Baraković – rođen 1973. godine, imao 22 godine kada je ubijen

Hamed (Edhem) Musić – rođen 1973. godine, imao 22 godine kada je ubijen

Ramo (Šemso) Alić – rođen 1965. godine, imao 30 godina kada je ubijen

Muhidin (Osman) Osmanović – rođen 1963. godine, imao 32 godine kada je ubijen

Huso (Rahman) Ćerimović – rođen 1963. godine, imao 32 godine kada je ubijen

Nuko (Suljo) Nukić – rođen 1957. godine, imao 38 godina kada je ubijen

Ahmet (Alija) Gušter – rođen 1954. godine, imao 41 godinu kada je ubijen

Asim (Omer) Kunić – rođen 1953. godine, imao 42 godine kada je ubijen

Ramo (Mustafa) Dautović – rođen 1939. godine, imao 56 godina kada je ubijen

Njihov ukop bit će još jedno podsjećanje na razmjere zločina počinjenog nad Bošnjacima Srebrenice u ljeto 1995. godine i nastavak procesa dostojanstvenog obilježavanja i čuvanja sjećanja na žrtve genocida.