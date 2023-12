Dnevna temperatura danas između 0 i 5 stepeni

Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano prije podne. Po kotlinama je moguća magla.

U drugom dijelu dana postepeno naoblačenje sa zapada. Vjetar slab, prije podne istočnog i sjeveroistočnog smjera. U drugoj polovini dana vjetar mijenja smjer na jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -8 i -3°C, na jugu od 0 do 4°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 0 i 5°C, na jugu od 8 do 11°C.

U utorak u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. Kiša se očekuje u večernjim satima na području Hercegovine, Krajine i jugozapadu Bosne. Tokom noći na srijedu padavine se šire na veći dio zemlje.

Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugoistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -3 i 1°C, na jugu od 3 do 6°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 4 i 8°C, na jugu do 11°C.