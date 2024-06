Do kraja sedmice sunčano vrijeme uz visoke temperature

Jutros je u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, prema prognozi FHMZ-a pretežno sunčano vrijeme nas očekuje i tokom dana.

Vjetar slab većinom jugozapadnog smjera. Na sjeveru i sjeveroistoku Bosne vjetar sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 34°C.

U srijedu 19.6.2024. u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće. Vjetar slab do umjerene jačine jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18°C, na jugu zemlje do 21°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 31 i 37°C.

U četvrtak 20.6.2024. u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 20°C, na jugu zemlje do 23°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 31 i 36°C, na jugu zemlje do 39°C.

U petak 21.6.2024. u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano i vruće. Vjetar slab promjenljivog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 15 i 20°C, na jugu zemlje do 24°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 32 i 38°C, na jugu zemlje do 40°C.

U subotu 22.6.2024. veći dio dana preovladavaće pretežno sunčano vrijeme. Usljed razvoja oblačnosti u poslijepodnevnim satima širom Bosne su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 16 i 22°C, na jugu zemlje do 26°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 32 i 38°C.