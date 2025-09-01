Egrlić: VTK podržava zahtjeve prevoznika, ali ne može podržati blokade privrede

Edina Rizvić Aščić
Predsjednik Vanjskotrgovinske komore BiH Ahmet Egrlić izjavio je danas za Fenu da ta institucija podržava zahtjeve prevoznika za rasterećenje tog sektora, ali da ne može podržati proteste i blokade koji mogu biti u koliziji s drugim granama privrede.

– Zaustavljanjem prometa, pogotovo na graničnim prelazima, svi ćemo trpiti ogromne štete i posljedice – istakao je Egrlić.

Dodao je da su štete od takvih poteza nemjerljive i u ovom trenutku niko ne može izračunati kolike će one biti.

Egrlić je naveo da je naša industrija uglavnom prerađivačkog tipa i da radi za tržište EU, a u današnje vrijeme ne postoje skladišta s velikim količinama robe jer lanci snabdijevanja imaju rokove isporuke koji se mogu probijati.

Istakao je da će posljedice blokada osjetiti naše kompanije koje izvoze, ali i njihovi partneri u EU koji će morati obustaviti proizvodnju.

– Najveće štete će pretrpiti sami prevoznici koji od danas neće raditi, a posljedično i izvozno orijentisane kompanije – rekao je Egrlić.

Ukoliko bi takva situacija potrajala mišljenja je da bi štete bile nepopravljive jer bi kao zemlja koja učestvuje u lancima snabdijevanja postali nepouzdani za dugoročnu saradnju s kompanijama iz EU.

Egrlić je naglasio da je Komora artikulisala interese prevoznika i traži od nadležnih da rješavaju njihove probleme, ali ovdje više nije u pitanju samo taj sektor već čitava privreda zbog čega se ne slažu s bilo kakvim zaustavljanjem prometa i izvoza.

– Zato je važno da ovo što prije prevaziđemo i da se problemi rješavaju jedan po jedan – poručio je Egrlić.

RTV Slon/ FENA

