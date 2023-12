EPBiH – Spriječiti urušavanje elektroenergetskog sistema

Uprava i uposlenici Elektroprivrede BiH (EPBiH) će s Vladom FBiH i dalje činiti maksimalne napore na iznalaženju rješenja za izuzetno tešku situaciju u kojoj se kompanija nalazi. Izostanak rješenja biće ozbiljna prijetnja integritetu i stabilnosti elektroenergetskog sistema, ali i funkcionisanju drugih segmenata FBiH, saopćili su iz JP Elektroprivreda BiH.

JP Elektroprivreda BiH uprkos problemima s kojima se zbog nedostatka dovoljnih količina uglja iz rudnika Koncerna EPBiH suočava u omogućavanju kontinuiteta proizvodnje električne energije, obezbjeđuje uredno snabdijevanje više od 800 hiljada kupaca i očuvanje integriteta elektroenergetskog sistema.

Smanjenje isporuka uglja iz rudnika Koncerna EPBiH prema termoelektranama u Tuzli i Kaknju datira od 2019. godine i traje u kontinuitetu do danas. Trenutne isporuke su drastično niske. Rezultat je ozbiljno ugrožavanje rada termoelektrana, pad proizvodnje električne i toplotne energije za zagrijavanje gradova Tuzla, Lukavac i Kakanj.

Elektroprivreda BiH je 2018. godine proizvela 7.245,4 GWh električne energije. Godinu kasnije zabilježen je značajan pad zbog nedostatka uglja i ostvarenje od 6.033,8 GWh. U 2022. godini proizvedeno je svega 5.849,2 GWh ili 1.396 GWh manje u odnosu na 2018. Za 11 mjeseci 2023. ostvarena proizvodnja je iznosila 4.834 GWh i na kraju godine će biti ispod 5.500 GWh.

– Bez obzira na nepovoljne okolnosti s raspoloživim količinama uglja, Elektroprivreda BiH nije dozvolila urušavanje elektroenergetskog sistema i snabdijevanja. Nedostajuće količine uglja iz rudnika Koncerna EPBiH nadomještene su kupovinama od trećih lica kako ne bi bilo ugroženo snabdijevanje prvenstveno domaćih kupaca. Međutim, navedeni ostvareni proizvodni rezultati doveli su do značajnog smanjenja bilansnih viškova namijenjenih za prodaju na tržištu i ostvarenju prihoda po tom osnovu. Situacija je neminovno uticala na finansijsko poslovanje kompanije i negativne rezultate – navodi se u saopćenju.

Iako se na finansijske efekte poslovanja odrazila i primjena odluka Vlade FBiH o ograničavanju povećanja cijena za snabdijevanje tržišnih kupaca tokom 2022. i ove godine, koje su u konačnoj primjeni rezultirale cijenama znatno nižim od tržišnih, Elektroprivreda BiH je provedbom odluka iskazala spremnost za provođenje mjera zaštite privrede BiH i njene konkurentnosti.

Prosječna cijena Elektroprivrede BiH za tržišno snabdijevanje za 10 mjeseci ove godine bila je 77 eura po MWh, dok je proizvodna cijena iz termoelektrana iznosila u prosjeku 85 eura po MWh. U zemljama okruženja, cijena po MWh za tržište kretala se od 230 do 414 eura što je slučaj u Hrvatskoj, Sloveniji od 197 do 250 eura, a u Srbiji od 130 do 150,9 eura.

– Dajući svoj doprinos u zaštiti domaćih privrednika, sprečavanju značajnijeg povećanja cijena proizvoda i usluga bh. kompanija, i zadržavanjem cijena za javno snabdijevanje na nivou iz 2015. godine, Elektroprivreda BiH je potvrdila društveno odgovorno djelovanje u zaštiti privrednika i standarda građana – saopćeno je iz Služba za komunikacije EPBiH.