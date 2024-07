Epilog nevremena na području TK

Nevrijeme koje je pogodilo Tuzlu i Tuzlanski kanton u jutarnjim satima načinilo je primjetnu materijalnu štetu i uplašilo građane. Suprotno ranijim najavama iz medija, područje BiH ipak nije zahvatila tzv. „superćelijska oluja“, već strujanje i miješanje toplog i hladnog vazduha.

Takva jedna oluja pogodila je Tuzlu i Tuzlanski kanton, a od jutra, dežurne ekipe su na terenu.

Jutros je Tuzlu i TK pogodilo nevrijeme, propraćeno obilnim padavinama, a negdje je zabilježen i led. Epilog tog nevremena vidimo iza nas, oborene grane, oborena stabla, oštećeni automobili i slično.

Zbog nevremena, ni semafori na tuzlanskim saobraćajnicama nisu radili. Građani su bili od velike pomoći, kažu iz Civilne zaštite Tuzla, jer su na vrijeme prijavljivali nastalu štetu.

„Pa imali smo jednu prijavu da je pao prozor gore sa 9. sprata Armije BiH, gdje smo odmah reagovali, to smo putem upravitelja očistili, to je do etažnih vlasnika koji su ostavili otvorene prozore, a mi smo upozorili prije na dan da će biti nevrijeme, da se građani pripreme. Imali smo jutros jednu intervenciju, jedna grana je zatvorila putnu komunikaciju od bivšeg SDK do MUP-a.“ kazao je Sead Mustajbašić šef Odjeljenja za zaštitu od požara i vatrogastvo.

Iz Civilne zaštite poručili su da nema mjesta za paniku, jer poučeni iskustvom iz 2014. godine, mjere predostrožnosti su podignute, a u slučaju bilo kakvih nesreća, nastojat će što prije reagovati.

„Jučer smo jasno rekli da smo dobili od FHMZ da će danas biti do 50 litara kiše. Nama je otprilike od 50 do 60 litara uvijek problematično jer naši šahtovi ne mogu da prime više od 60 litara, a ako bude malo na saobraćajnicama, to se povuče za 15tak minuta. Nigdje na svijetu ne mogu da prime toliku količinu ako odjednom padnu, a ako kiša bude padala cijeli dan, onda neće biti problema na putnim komunikacijama.” dodao je Mustajbašić.

Mnogi su ovu oluju nazvali „superćelijska“ međutim, iz Federalnog hidrometeorloškog zavoda su pojasnili da se ne radi o ovom fenomenu, već o sasvim čestoj pojavi strujanja vazduha.

„Ono što se desilo kada su u pitanju vremenske neprilike tokom jučerašnjeg dana i večeri, rezultat su prodora hladnog zračnog fronta sa sjeverozapada na područje BiH. Uz taj hladni front pristizala je i nešto hladnija zračna masa. Kada god imate situaciju da se hladnija zračna masa premješta preko ekstremno zagrijane podloge, formiraju se kulmulno ibusni oblaci. To su oblaci koji nastaju uzlaznim strujanjem zraka, i u takvim okolnostima najčešće se dešavaju prirodne nepogodne, kao što smo imali tokom jučerašnjeg dana“ rekao je Bakir Krajinović meteorolog FHMZ.

Sunčano vrijeme i topli ljetni dani se uskoro vraćaju. Iako postoje nagovještaji za lokalne padavine tokom narednih sedmica, pravo ljeto možemo očekivati sredinom mjeseca, kada će temperatura dostizati i do 38 stepeni celzijusa.