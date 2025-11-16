Euforija širom BiH: Navijači na ulicama, Zmajevi slavili i u svlačionici

Navijači širom Bosne i Hercegovine sinoć su slavili veliku pobjedu reprezentacije nad Rumunijom, a euforija se izlila i na ulice brojnih gradova odmah nakon posljednjeg zvižduka na Bilinom Polju.

Automobili sa zastavama BiH i upaljenim sirenama prodefilovali su ulicama Sarajeva, Tuzle, Zenice i drugih gradova, stvarajući prizore koji se, kako kažu navijači, nisu vidjeli godinama.



Zmajevi su trijumfovali rezultatom 3:1, golovima Edina Džeke, Esmira Bajraktarevića i Harisa Tabakovića, čime su napravili ogroman korak ka plasmanu na Svjetsko prvenstvo.

Slavlje je počelo već na tribinama, gdje su igrači prišli navijačima i zajedno zapjevali pjesmu „Poljem se širi miris ljiljana“, nakon čega se atmosfera prenijela i na gradske ulice.

Euforija se nastavila i u svlačionici reprezentacije, gdje su igrači uz glasnu pjesmu i vidno raspoloženje proslavili jednu od najvažnijih pobjeda u ovim kvalifikacijama.

Navijači koji su utakmicu gledali uživo u Zenici poručili su da ovakva energija i zajedništvo vraćaju vjeru u tim i očekivanja uoči odlučujućeg duela protiv Austrije.