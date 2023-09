FHMZ BiH – Suho i stabilno vrijeme do kraja prve dekade oktobra

Stabilno i pretežno sunčano, uz jutarnju maglu u kotlinama i duž riječnih tokova karakterisaće vremenske prilike u Bosni i Hercegovini do kraja septembra.

Prvog dana oktobra u centralnim i istočnim područjima povećanje oblačnosti i mogućnost slabe kiše ili kraćeg pljuska.

Od ponedjeljka, 2. oktobra, u jutarnjim satima svježe sa maglom ili niskim oblacima naročito u centralnim i sjevernim područjima. Tokom dana, vedro i toplije. Maksimalne temperature prognoziraju se i iznad trideset stepeni.

Suho i stabilno vrijeme prognozira se do kraja prve dekade oktobra. Jutra će uglavnom biti svježa, tokom dana uz veće temperature zraka izgledne su izmjene vedrih i djelimično oblačnih razdoblja.

Minimalne temperature zraka varirat će od 10°C do 16°C u Bosni, na jugu zemlje do 19°C. Najveće dnevne vrijednosti temperatura biće u rasponu od 20°C do 26°C u Bosni, u Hercegovini do 30°C, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.