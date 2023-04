FHMZ: I narednih dana oblačno sa kišom

Prema prognozama Federalnog hidrometeorološkog zavoda u BiH će sutra biti oblačno vrijeme sa kišom ili lokalnim pljuskovima. Na vrhovima planinana je moguć slab snijeg. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 4 do 10, na jugu do 12, a dnevna od 8 do 14, u Hercegovini i na sjeveroistoku Bosne do 17 °C.

U ponedjeljak 17.04.2023., oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. Vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 4 do 10, na jugu do 12, a dnevna od 8 do 14, na jugu do 17 °C.

U utorak 18.04.2023., oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura zraka od 4 do 10, na jugu do 12, a dnevna od 10 do 16 °C.

U srijeda 19.04.2023., pretežno oblačno vrijeme sa lokalnim pljuskovima. Prema kraju dana prestanak padavina. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 5 do 12, na jugu do 14, a dnevna od 9 do 14, na jugu do 18 °C.