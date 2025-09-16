Film Blum Jasmile Žbanić bh. kandidat za Oskara

Ali Huremović
Film Blum Jasmile Žbanić bh. kandidat za Oscar

Bosanskohercegovački kandidat u kategoriji Najbolji međunarodni dugometražni film za 98. nagradu Oscar Američke akademije (Academy of Motion Picture Arts and Sciences) je film Blum – gospodari svoje budućnosti rediteljice Jasmile Žbanić.

Izbor je organiziralo Udruženje filmskih radnika BiH, ovlašteno kao certificirana strukovna organizacija za našu zemlju. Komisija u sastavu Nermin Hamzagić, Bojana Vidosavljević, Amira Kudumović, Melina Alagić i Emina Kujundžić glasanjem je odlučila da upravo film Žbanić bude ovogodišnji bh. kandidat.

Film donosi priču o Emeriku Blumu, poduzetniku koji je nakon Drugog svjetskog rata u razorenoj, ruralnoj Bosni i Hercegovini stvorio kompaniju Energoinvest. Blum je iskoristio specifičan položaj tadašnje Jugoslavije, koja nije pripadala ni istočnom ni zapadnom bloku, i razvijao firmu prema jedinstvenom modelu zasnovanom na samoupravljanju i učešću radnika u dobiti. Na taj način mala firma prerasla je u poslovnog giganta s milijardama dolara profita i poslovima širom svijeta.

Scenarij filma potpisuju Jasmila Žbanić i Zoran Solomun, scenografkinja i kostimografkinja je Irma Saje, direktor fotografije Eldar Emrić, a montažer Vladimir Gojun. Film je producirala sarajevska kuća Deblokada, dok je producent Damir Ibrahimović.

Udruženje filmskih radnika BiH već 24 godine kandidira filmove za Oscar u kategoriji Najbolji internacionalni film. Najveći uspjeh zabilježen je 2002. godine, kada je Ničija zemlja Danisa Tanovića osvojila nagradu Oscar, dok je film Jasmile Žbanić Quo vadis, Aida? 2020. godine bio nominovan za ovo priznanje.

Nagrada Oscar spada među najznačajnija svjetska priznanja u filmskoj umjetnosti, a ceremonija dodjele svake godine privlači milione gledalaca širom svijeta.

