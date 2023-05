/FOTO/ Otvoren prvi centar za toplotne pumpe u Tuzli, građani mogu kupiti domaći proizvod

Smanjenje aerozagađenja na području Tuzle i Tuzlanskog kantona, cilj je vlasti lokalnog i kantonalnog nivoa. Nadležni pokušavaju riješiti problem zagađenosti kroz različite mjere, poput subvencija za nabavku i ugradnju peći i kotlova na pelet, te toplotnih pumpi. U protekle četiri godine, samo u Tuzli, zahvaljujući tim mjerama, više od 1.500 domaćinstava ne koristi ugalj za zagrijavanje objekata. Oni koji to tek planiraju uraditi, imaju priliku koristiti toplotne pumpe proizvedene u BiH, odnosno kompaniji Lafat komerc.

”Grad Tuzla u tom kontekstu podržava od 2019. godine utopljavanje i energetsku efikasnost objekata gdje je jedna od linija podrške podrška sufinansiranju nabavke toplotne pumpe. Tako da građani koji se odluče da kupe baš ovu toplotnu pumpu moći će koristiti i subvencije Grada Tuzla putem javnog poziva koji već dodjeljujemo četiri godine”, navodi Zijad Lugavić, gradonačelnik Tuzle.

Toplotne pumpe proizvedene su u Tuzli u pogonima kompanije Lafat, a građanima su dostupne u novootvorenoj poslovnici firme OXint na Ircu. To je ujedno i prvi centar za toplotne pumpe u našoj zemlji.

Na osmišljavanju i izradi ovih proizvoda radili su mladi iz BiH koji su se usavršavali u Evropi i svijetu.

”Ovom prilikom se želim zahvaliti svima koji su prepoznali naš rad, trud, naše istraživanje. Toliki je to značaj u svijetu za toplotne pumpe, mi to imamo ovdje u Tuzli. Zahvaljujem se podršci gradonačelniku, ministru privrede, kolegicama iz istraživanja energetske efikasnosti, što su to prepoznali, da se to nalazi ovdje kod nas, takav proizvod, nadam se da ćemo možda najprije, najbrže riješiti svoj problem, zagađenja u Tuzli”, kaže Edis Barčić, direktor kompanije OXint.

Ove toplotne pumpe će se naći i na svjetskom tržištu jer u Lafatu planiraju izvoz.

”Toplotne pumpe su naš domaći proizvod, koji proizvodi Lafat a prodaje OXint u svojim poslovnicama, a ova nam je centralna. Na mjestu gdje je Aida nekad proizvodila obuću, Lafat komerc proizvodi toplotne pumpe koje su rame uz rame sa svjetskim toplotnim pumpama”, kazala je Fatima Mehmedović, direktorica Marketinga kompanije Lafat komerc d.o.o..

Za privredu Tuzlanskog kantona od izuzetnog su značaja ovakve kompanije, koje zapošljavaju veliki broj radnika, istovremeno stvarajući proizvode potrebne građanima u našoj zemlji.

”Tuzlanski kanton je prvi kanton u FBiH, čak šta više i u BiH što se tiče proizvođačke grane, a posebno iz razloga kada gledamo sa strane dekarbonizacije, odnosno nametanja dekarbonizacije od Evropske unije, ovo su konkretni odgovori naše privrede, spremnosti i smjelosti naše privrede da se uhvati u koštac sa svih problemama EU i svijeta što se tiče zagađenosti”, ističe Edin Duraković, ministar privrede TK.

Kompanija Lafat komerc proizvodi peći i kotlove na pelet, sada i toplotne pumpe i važi za jednu od najvećih kompanija u ovoj oblasti. Sa sestrinskim firmama zapošljavaju 750 radnika, a svoje proizvode izvoze u 20 zemalja svijeta. U toj kompaniji vjeruju da će građani u sve većoj mjeri u ovoj i narednim godinama koristiti njihove proizvode, kako bi zajednički radili na smanjenju zagađenja zraka u Tuzli i Tuzlanskom kantonu.