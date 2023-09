/FOTO/U Živinicama obilježena 32. godišnjica mobilizacije rezervnog sastava MUP-a RBiH

Polaganjem cvijeća na spomen obilježja ispred zgrade MUP-a TK, zgrade PU Živinice i centralnog spomen obilježja šehidima i poginulim borcima u Živinicama upriličeno je obilježavanje 32. godišnjice od mobilizacije rezervnog sastava policije, odnosno milicije. Rezervni sastav formiran je po naredbi Predsjedništva RBiH, a cilj je bio spasiti naoružanje, koje se tada nalazilo u magacinima stanica javne bezbjednosti. Bila je to tada jedina legalno naoružana formacija.

“Mislim da je to bio jedan dobar znak za stanovništvo, jer da je otišlo to naoružanje u kasarne mislim da bi Bosna i Hercegovina ostala sa minimalnim šansama da se brani, mislim da je to bio psihički momenat, kada su policajci sa dugim naouružanjem izašli na ulice to je bilo frapantno” rekao je Selman Busnov predsjednik Saveza udruženja ”Policije Tuzlanskog kantona 1991.-1995.

Od 19. septembra, 1991. godine, pa do kraja rata pripadnici rezervnog sastava policije, dali su veliki doprinos u očuvanju sigurnosti i odbrani naše domovine. A njih 109 dalo je svoje živote.

„Značaj policije u odbrani BiH je bio veoma pozitivan i dobar i na tu temu treba često pričati i prenositi iskustva na mlađe generacije, jer i sami vidimo da to u posljednje vrijeme blijedi i da to može jednog momenta otići u zaborav“ istakao je Izudin Ikanović, sekretar Udruženja pripadnika policije 1991 -1995. „4. April“ Tuzla

Kako je rečeno, ove godišnjice su prilika da se ukaže na to kolika je važnost bila pripadnika rezervnog sastava milicije, a i koliko je značajno sačuvati od zaborava ove datume.

„Sve patriotske snage u BIH se moraju ponovo ujediniti, jer ono što je 90-ih vojnim sredstvima bilo započeto, ovih dana se to provodi političkim sredstvima, što ne znači da u nekom trenutku ne prijeti ponovo eskalacija takvih političkih sukoba i vojnih. Ne želimo nikoga da plašimo nikoga da obeshrabrujemo, međutim duh patriotizma se njeguje i ovakvim manifestacijama“ rekao je Hajrudin Mehanović, ministar unutrašnjih poslova TK.

Grad Živinice izabran je za domaćina, obzirom da je prvi u Federaciji BIH koji ima trg posvećen veteranima policije.

„Siguran sam da ovakvi datumi trebaju da se obilježavaju i da mladi naraštaji nove generacije sjećaju se tih važnih datuma i da u narednom periodu stvaramo pretpostavku da se više nikada ne ponovi ono što smo prošli” istakao je Began Muhić, gradonačelnik Živinice.

Upriličena je i izložba koju je pripremio Muzej Istočne Bosne, kojom je dokumentovan značaj i uloga pripadnika policije u odbrani BIH, a o čemu je više govora bilo i na svečanoj akademiji upriličenoj u BKC u Živinicama.