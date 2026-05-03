Grad u BiH dijeli zemljište za gradnju kuće: Evo koji su uslovi

Grad Trebinje mogao bi postati prva lokalna zajednica u RS koja planira dodjelu više od 30 lokacija za individualnu stambenu gradnju, namijenjenih mladim bračnim parovima, višečlanim porodicama, ranjivim kategorijama i boračkoj populaciji.

Riječ je o nacrtu odluke koji je podržala većina odbornika u gradskom parlamentu, a cilj ove mjere je da se građanima olakša rješavanje stambenog pitanja.

Prednost pri dodjeli lokacija imale bi višečlane porodice, mladi bračni parovi, porodice sa djecom sa poteškoćama, boračke i ranjive kategorije, kao i građani slabijeg imovinskog stanja.

Gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić izjavio je da je u ovoj fazi planirano oko 30 lokacija, uz mogućnost da se broj parcela poveća za još tridesetak u prigradskim naseljima, zavisno od interesovanja građana i daljih procedura. Prema njegovim riječima, kompletan proces mogao bi biti završen u roku od mjesec i po do dva mjeseca, javljaju Nezavisne.

Za dodijeljene parcele, prema najavama, bit će osigurana osnovna infrastruktura, uključujući pristupne puteve, vodu, struju i javnu rasvjetu. Korisnici koji dobiju zemljište imat će obavezu da u roku od 18 mjeseci započnu gradnju, dok je planirana zabrana preprodaje objekata u periodu od deset godina.

U javnosti se otvorila i rasprava o vlasničkim odnosima, ali iz gradske uprave poručuju da će korisnici, u skladu sa zakonom i pravilnicima, postati vlasnici zemljišta i izgrađenih objekata, uz jasno propisane uslove korištenja.

Šef Kluba odbornika SNSD-a Luka Petrović rekao je da je interesovanje građana veliko, posebno zbog visokih cijena stanova u Trebinju. Kako je naveo, ovaj model porodicama može donijeti značajne uštede u odnosu na kupovinu stana na tržištu.

Odbornik Slađan Orbović istakao je da pravo građenja predstavlja povoljan model jer nosioca tog prava vodi ka sticanju vlasništva nad objektom, uz mogućnost nasljeđivanja, što ovu mjeru dodatno čini privlačnom za građane.