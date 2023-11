Građane jutros dočekao snijeg, temperatura nula stepeni

Jutros preovladava oblačno vrijeme sa slabim snijegom. Vedro je u na jugu zemlje.

Temperature zraka izmjerene u 7:00 sati (°C): Bjelašnica -13; Ivan Sedlo -6; Sokolac -4; Livno i Sarajevo -3; Bugojno i Srebrenica -2; Bihać -1; Doboj, Široki Brijeg i Tuzla 0; Banja Luka, Bijeljina, Trebinje, Zenica i Zvornik 1; Mostar 3; Neum 5°C.

U ponedjeljak 27.11.2023., jutro pretežno sunčano sa mrazom. Tokom dana postepeno naoblačenje. Poslije podne lokalno slaba kiša u Hercegovini. Tokom noći padavine u većini područja. U nizinama kiša, a u višim područjima snijeg. Vjetar slab južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od -7 do -1, na jugu do 2, a dnevna od 2 do 8, na jugu i sjeveru zemlje do 10°C.

U utorak 28.11.2023., oblačno vrijeme sa kišom, a na planinama sa snijegom. Tokom noći snijeg ili susnježica su mogući i u područjima iznad 1000 m. Vjetar slab u Bosni zapadni i sjeverozapadni, a u Hercegovini, uglavnom, jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 1 do 5, na jugu od 8 do 12, a dnevna od 4 do 9, na jugu do 12°C.