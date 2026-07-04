Građevinske dozvole u BiH: U maju izdato 478 odobrenja, najviše će se graditi dvosobni stanovi

Građevinske dozvole u BiH su tokom maja 2026. godine dostigle ukupno 478 odobrenja za građenje, što je za 7,7 posto više u odnosu na isti mjesec prošle godine, pokazuju podaci Agencije za statistiku BiH. Istovremeno, broj izdatih dozvola manji je za 3,9 posto u odnosu na prosjek iz 2025. godine.

Od ukupnog broja izdatih dozvola, njih 429 odnosi se na novogradnju, dok su izdate 32 dozvole za dogradnju i nadogradnju. Preostali dio odnosi se na rekonstrukcije, adaptacije i prenamjene objekata.

Poseban rast zabilježen je u oblasti niskogradnje. Broj izdatih dozvola za infrastrukturne projekte povećan je za 35,5 posto u odnosu na maj prošle godine, što ukazuje na intenzivnija ulaganja u izgradnju i obnovu puteva, komunalne infrastrukture i drugih javnih objekata.

Kada je riječ o stambenoj izgradnji, u maju su izdata odobrenja za ukupno 938 stanova, što je za 22,4 posto manje nego u istom mjesecu prošle godine.

Najzastupljeniji su dvosobni stanovi, kojih je planirano 359, zatim slijede trosobni stanovi (258), jednosobni (133), četverosobni (124) i peterosobni stanovi (64). Ovakva struktura pokazuje da tržište i dalje najveću potražnju bilježi za manjim i srednje velikim stanovima.

Podaci također pokazuju da se gotovo cjelokupna planirana stambena izgradnja odnosi na novogradnju. Od ukupno 938 planiranih stanova, njih 924 bit će izgrađena u potpuno novim objektima, dok su dogradnje i prenamjene zastupljene u znatno manjem obimu.