Halilagić prezentirao 20 mjera Vlade TK za 2023. godinu

Premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić danas je na press-konferenciji prezentirao mjere kantonalne vlade za 2023. godinu i plan realizacije.

Kada je u pitanju 2023. godina, kazao je da su definirali deset mjera te da će ih razraditi i prezentirati javnosti kako bi one mogle biti na transparentan način praćene. Radi se o 20 konkretnih mjera, što je, kaže on, iskorak u odnosu na prošlu godinu kada su imali 18 mjera koje su ostvarene.

-Imamo čitav mandat pred sobom i ocijenili smo da realizaciju podijelimo na kvartale – kazao je Halilagić.

Prva mjera je već realizovna, a tiče se ukidanja plaćanja premija zdravstvenog osiguranja. A do kraja 2023. Halilagić je naveo poboljšanje statusa boračke populacije (usklađivanje zakona i uvođenje u pravo na egzistencijalnu naknadu supruga umrlih boraca), maturalni poklon za uspješan kraj i novi početak (jednokratna novčana pomoć maturantima radi pripreme za maturu), ulaganje u nauku (podrška naučno istraživačkom radu u iznosu milion KM), ured za borbu protiv korupcije (izrada i stavljanja u funkciju registra podataka o nositeljima javnih funkcija i imovine u TK), otvaranje i puštanje u funkciju objekta Gate III – parkinga na MAT-u Tuzla, kupovina zemljišta i projektovanje objekta PU Živinice, kupovina objekta i projektna dokumentacija za PU Tuzla, Sud u Lukavcu (izrada glavnog projekta), jednokratna novčana pomoć penzionerima 100 KM, besplatni udžbenici za sve osnovce, pokretanje procedure za nabavku mobilnog mamografa, pokretanje procedure za uređenje akušerske klinike na JZU UKC Tuzla, otvaranje Centra za autizam, otvaranje Muzičke škole “Čestmir Dušek”, izrada glavnog projekta za zgradu Vlade TK, projektna dokumentacija i projektovanja kampusa Univerziteta Tuzla, sredstva za projektnu dokumentaciju Urgentnog centra UKC Tuzla, nastavak aktivnosti materijalno – tehničke i kadrovskog jačanja Uprave policije i nastavak aktivnosti na isplati naknade porodiljama u iznosu 996 KM.

– Realizaciju mjera postavili smo u tri kvartala, odnosno prvih stotinu dana, rok je do 30. juna, narednih šest mjera rok je 30. septembar i do kraja godine preostale predviđene mjere. Na ovaj način smatramo da je to optimalno. Na svaki od navedenih rokova objavit ćemo stepen realizovanih mjera – zaključio je premijer Halilagić.

(RTV Slon/Fena)