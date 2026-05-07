Hantavirus na kruzeru „Hondius“: Tri osobe preminule, putnici pod nadzorom

Hantavirus: Zdravstvene vlasti prate putnike povezane s kruzerom „Hondius“, nakon što je potvrđeno izbijanje hantavirusa. Prema dostupnim informacijama, registrovano je sedam slučajeva zaraze, a tri osobe su preminule.

Nadležne službe kontaktiraju putnike, organizuju evakuaciju preostalih osoba s broda i upozoravaju na moguće simptome. Više pacijenata iz različitih zemalja trenutno je u izolaciji ili na bolničkom liječenju.

Među osobama koje se nalaze pod zdravstvenim nadzorom je i stjuardesa kompanije KLM iz Harlema. Ona je hospitalizovana u Amsterdam UMC-u zbog sumnje na infekciju hantavirusom, nakon što je bila u kontaktu sa 69-godišnjom Holanđankom koja je preminula u bolnici u Johanesburgu. Stjuardesa ima blage simptome i testira se na virus.

Preminula Holanđanka je dan ranije kratko bila u avionu KLM-a na međunarodnom aerodromu u Johanesburgu, ali je zbog zdravstvenog stanja zamoljena da napusti avion. Let je nakon toga nastavio put prema Amsterdamu, a stjuardesa koja je sada u izolaciji radila je upravo na tom letu.

Holandska zdravstvena služba GGD kontaktira putnike s tog leta i upozorava ih da prate eventualnu pojavu simptoma. Period od infekcije hantavirusom do prvih simptoma može trajati od nekoliko do 60 dana, dok se simptomi najčešće javljaju nakon dvije do četiri sedmice.

Izbijanje virusa povezano je s holandskim kruzerom „Hondius“. Među preminulima su Holanđanka i njen suprug, dok je britanski državljanin koji je bio na intenzivnoj njezi u bolnici u Johanesburgu također pozitivan na hantavirus.

Kod zaraženih je potvrđena andska varijanta virusa, rijedak soj hantavirusa koji se može prenositi s osobe na osobu. Većina drugih varijanti hantavirusa najčešće se širi putem izmeta i urina glodara.

Zdravstvene vlasti nastavljaju evakuaciju preostalih putnika s broda. Tri osobe već su evakuisane, dvije su stigle na aerodrom Schiphol u srijedu navečer, dok je treća evakuisana u četvrtak ujutro.

Prva osoba kod koje je potvrđen hantavirus i dalje se nalazi na intenzivnoj njezi u Južnoj Africi. Švicarski državljanin sa simptomima primljen je u bolnicu u Cirihu, dok je njegov partner u samoizolaciji iz predostrožnosti.

Na kruzeru „Hondius“ još se nalazi oko 150 ljudi, među njima i deset državljana Nizozemske. Brod je isplovio s obale Zelenortskih Ostrva i kreće se prema Kanarskim ostrvima.