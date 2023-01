I danas u BiH visoke temperature za ovo doba godine

Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne magla. Poslije podne u većem dijelu Bosne porast oblačnosti. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura od 2 do 8, na jugu do 11, a najviša dnevna od 11 do 16, na jugu do 18 stepeni.

Uz povoljne biometeorološke prilike većina ljudi će se osjećati bolje. Tokom jutarnjih sati će biti svježe, sa mogućim zadržavanjem magle po kotlinama, stoga bi hronični bolesnici trebali reducirati kretanje u ovom periodu. Sa odmicanjem dana će doći do porasta temperatura i biće ugodnije, navode iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.