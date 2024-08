INTERVJU: Zašto je COLORIT – Paleta kvaliteta

„Posebno sam ponosan na hiljade i hiljade kvadratnih kvadrata „naših“ fasada. Kažem naših, jer svaki put kada prolazim pored njih, upravo tako i kažem, a tako kažu i naši zaposleni. Ponosan sam kada mi se jave naši klijenti i kažu mi da su ugradnjom naših toplotno fasadnih sistema smanjili utrošak električne energije, kada sam u gostima ili u ugostiteljskim objektima kada mi domaćini kažu da su se naše unutrašnje boje pokazale postojanim, kada mi poslovni partneri jave da su naše hidroizolacije pouzdane i bez propusta, kada se novi kupci jave sa preporukom da su preporuka majstora, kada mi naši distributeri jave da imaju kupca koji je došao u radnju sa spiskom Colorit proizvoda, jer mu je majstor tako rekao“ kaže gospodin Saša Matić, generalni direktor kompanije Colorit sa kojim je ekipa portala rtvslon.ba imala priliku razgovarati i uvjeriti se u sve ono što ova domaća kompanija nudi.

Kompanija Colorit, jedini je proizvođač proizvodnog asortimana za završne radove u građevinarstvu u Republici Srpskoj. Bio je „razgovor sa povodom“, koji se pretvorio u razgovor sa razlogom, odnosno razgovor sa puno razloga.

PITALI SMO GENERALNOG DIREKTORA COLORIT-a, ZAŠTO JE OVA KOMPANIJA PALETA KVALITETA?

RTV SLON: Gospodine Matiću, povod razgovora za naš portal je radio kampanja radio džinglova na našoj radio stanici. Radio spotovi su originalni i djeluju autentično.

Saša Matić: Najbitnije je da je naša radijska kampanja zasnovana na činjenicama, i predstavljaja način kako majstori doživljavaju našu kompaniju. Naša želja i poslovna odluka u saradnji sa našim disributerima, da se vašim slušaocima i čitaocima predstavimo onakvim, kakvi stvarno jesmo.

Colorit je kompanija koja je nastala prije dvadeset osam godina u Banjaluci, razvijala se i stasavala vođena kvalitetom kao vodiljom. U našem proizvodnom portfoliju je 59 proizvoda koji čine cjelovit i zaokružen sistem za završne radove u građevinarstvu. To su fasade, fasadna ljepila, fasadne boje, toplotno fasadni sistemi, unutrašnje boje, miks sistem, mase za izravnavanje i popunjavanje, hidroizolacije, ljepila za keramiku i fug mase, ljepila za parket i temeljni i lazurni premazi za drvo. Imamo i proizvode, koji su u završnoj fazi razvoja i ispitivanja, a to su boje i materijali za dekorativne tehnike, prema vrlo zahtevnim kritetijumima kvaliteta, Sve to je stvoreno u Banja Luci, u Bosni i Hercegovini i rezultat je domaće pameti što se receptura i tehnologije tiče, a plod vrijednih ruku naših zaposlenih.

RTV SLON: Proizvodi Colorit-a su prisutni i na tržištima Evrope gdje važe dosta rigorozni standardi kontrole kvaliteta. Kako ste se s tim izborili i kako i dalje uspjevate da zadržite te tržišne pozicije?

Saša Matić: Naša poslovna odluka, odnosno strategija razvoja, koja je faznog karaktera je da ne samo zadržimo te pozicije, već da se širimo i dalje. Kvalitet naših materijala za završne radove u građevinarstvu je neprikosnovena kategorija, i potpuno je isti kvalitet koji nudimo našim kupcima i korisnicima u Tuzli, Lukavcu, Doboju, Brčkom, Bijeljini, Jajcu, Mostaru, Vakufu, Tomislavgradu, Banja Luci… kao i tržištima koje ste spomenuli, Austriji, Hrvatskoj, Njemačkoj, Francuskoj, Malti… Od prije četiri mjeseca, počeli smo i saradnju sa kompanijom koja je naš distributer u Njemačkoj i počeci su stvarno iznenađujuće uspješni. Kvalitet je glavno područje našeg djelovanja. Kvalitet – između ostalog znači raditi i uraditi nešto dobro kad te niko ne gleda. Mi u Colorit-u smo dvadeset pet godina radili na unapređenju tehnologije i proizvodnje, obezbjeđenju prostornih resursa za rad izgradnjom funkcionalnih proizvodnih hala i adekvatnih skladišta, robotizaciji određenih operacija proizvodnog procesa, osavremenjavanju laboratorije u kojoj danas rade četiri tehnologa i jedan laborant. Završili smo i izgradnju postrojenja za preradu otpadnih voda. Prije dvije godine smo otpočeli sa realizacijom razvojne faze, koju smo interno nazvali „nova era Colorit-a“, a to su implementacija principa zelene hemije, kontinuitet tržišnog nastupa, digitalizacija i maksimalna posvećenost kupcima i korisnicima.

RTV SLON: Koliko je bilo teško dobiti sve te certifikate, odnosno koliko vam znače u zadržavanju stečenih tržišnih pozicija i osvajanju novih tržišta?

Saša Matić: Kvalitet nikada nije slučajnost. Kvalitet je rezultanta visokih ciljeva, iskrenog nastojanja, umješnog usmjeravanja i vještog sprovođenja. Kvalitet znači izbor među mnogim mogućnostima i stvaranje kvaliteta je naš izbor. Bez obzira na posjedovanje tih sertifikata, mi i dalje radimo na poboljšanju kvaliteta, tačnije na kvalitetu poslovanja i nastupa na tržištu. Jedinu pravu sigurnost u današnjem svijetu poslovanja mogu pružiti znanje, iskustvo i sposobnost da se permanentno uči. Nekada se govorilo da se o ukusima ne raspravlja i da se o kvalitetu ne priča. Danas se itekako o ukusima raspravlja i o kvalitetu priča. Zato nama u Colorit-u puno znače „sertifikati“ naših majstora, jer svaki od njih nabolje zna i ima referentno iskustvo u kojoj mjeri je svaki od naših proizvoda kvalitetan za rad. Jer kompanije postoje u društvu, da bi zadovoljile potrebe ljudi u tom društvu. To su kriterijumi i norme, koje su nam od presudne važnosti i temelji su za naše odlučivanje i djelovanje.

RTV SLON: Da li je kampanja „Pitajte svog majstora za nas“ i „Pitali smo majstore za Colorit“ sastavni dio tih kriterijuma i normi koje ste spomenuli ?

Saša Matić: Hvala Vam na ovom pitanju i što ste u toj poruci prepoznali sve što sam do sada rekao. Volio bih, da se stanovnici Tuzle, Lukavca i okruženja raspitaju kod majstora iz svog mjesta za proizvode Colorit-a. Htjeli smo da u našu komunikaciju unesemo autentičnost Colorit-a. Ta autentičnost je naša dugoročna spremnost za prihvatanjem novih znanja i novih saznanja. Ovdje posebno ističem znanje i saznanje naših majstora, jer u poslu je provjera najveći stepen povjerenja. Oni su sastavni dio našeg reputacionog kapitala i njihovo mišljenje nam znači. Colorit je porodična firma i sljedbenik vizije osnivača gospodina Petra Mihajlovića iz 1996. godine: „Mi stvaramo kvalitet. Stvaramo da traje“. Naše trajanje, pored ostalog, možemo upravo da zahvalimo majstorima koji nam iskreno sugerišu kako određene procese i proizvode da poboljšamo i unaprijedimo.

RTV SLON: Od samog osnivanja Colorit-a ste dio Colorit-a. Čime ste posebno zadovoljni i na šta ste posebno ponosni?

Saša Matić: Zaista ne bih htio da bilo koga opterećujem ličnim zadovoljstvom koliko mi Colorit znači. Posebno sam ponosan na hiljade i hiljade kvadratnih kvadrata „naših“ fasada. Kažem naših, jer svaki put kada prolazim pored njih, upravo tako i kažem, a tako kažu i naši zaposleni. Ponosan sam kada mi se jave naši klijenti i kažu mi da su ugradnjom naših toplotno fasadnih sistema smanjili utrošak električne energije, kada sam u gostima ili u ugostiteljskim objektima kada mi domaćini kažu da su se naše unutrašnje boje pokazale postojanim, kada mi poslovni partneri jave da su naše hidroizolacije pouzdane i bez propusta, kada se novi kupci jave sa preporukom da su preporuka majstora, kada mi naši distributeri jave da imaju kupca koji je došao u radnju sa spiskom Colorit proizvoda, jer mu je majstor tako rekao… Taj osjećaj da ste uradili i da radite nešto što jeste priznato i prepoznato kao kvalitet, to je nešto što je neprocjenjivo. I tu našu paletu kvaliteta ćemo nastaviti da razvijamo i gradimo širom Bosne i Hercegovine, postojećih ino – tržišta i novih, koje planiramo da osvojimo isključivo i jedino kavalitetom.