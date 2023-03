Jutarnje gužve u Tuzli sve veći problem, vozači u koloni provedu i po 40 minuta

Kolone vozila, nervoza vozača, ubacivanje u saobraćajnu traku bez žmigavca, trubljenje, sve to posljednjih mjeseci karakteriše vožnju Tuzlom u ranim jutarnjim satima. Naročito je naporno onima koji svoj posao obavljaju automobilom. Taksista Avdo Čaušević u posljednjih 40 godina koliko se bavi ovim poslom, ovakve gužve kaže ne pamti.

”Često upadam u gužve, naročito u toj jutarnjoj špici kad ljudi idu na posao, baš ima gužve. Uglavnom su problematični semafori, nema zelenog vala. Onda uđeš na jedno crveno, zeleno se upali, kreneš, gore te čeka opet crveno”, kaže Avdo.

Upravo sa takvom situacijom bore se vozači koji svakoga dana prolaze najfrekventnijim dijelovima grada, a najveće gužve su na sjevernoj saobraćajnici u gradu.

Jutarnje gužve počinju od semafora u Simin Hanu. Tako vozači do Brčanske Malte često putuju i po 20 minuta. Do Irca, ponekad im treba i do 40 minuta vožnje, a inače kada nema gužve, od Brčanske do Irca se vozimo oko desetak minuta. Mnogi smatraju da je problem u prevelikom broju semafora.

Pojedini gradski vijećnici rješenje vide u izgradnji kružnih tokova, kojih u Tuzli, od Siporexa do Ši sela, ima sedam.

”Mi umjesto da zatvorimo semafore, da zatvorimo silne prolaze grada, da napravimo kružne tokove kod stadiona, kod tvornice obuće Aida, mi umjesto toga pravimo semafore, napravili smo jedan prema Strelištu i najvjerovatnije ćemo napraviti jedan prema stadionu”, kaže Nikica Vidović, vijećnik HDZ-a u GV Tuzla.

Osim nervoze kod vozača, jutarnje gužve i prevelik broj automobila zagađuju i zrak. Zato gradske vlasti taj problem žele riješiti upravo izgradnjom više kružnih tokova.

”Izgradili smo ili smo u različitoj fazi više kružnih tokova na našim saobraćajnicama što je također vid poboljšanja kvaliteta zraka”, ističe Mirela Uljić, pomoćnica gradonačlenika za komunalne poslove Tuzla.

Do trajnog rješenja za kraće lokacije najbolje je automobil zamjeniti biciklom ili romobilom ili jednostavno prošetati do odredišta. Onima koji su prinuđeni voziti se u vrijeme jutarnje špice ne preostaje ništa drugo nego naoružati se strpljenjem.